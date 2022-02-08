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В Самарской области вырос спрос на ученых

8 февраля 2022 12:43
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В Самарской области вырос спрос на ученых
Сегодня – День российской науки. Специально к празднику Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала вакансии для научных специалистов, исследователей и лаборантов.

В 2021 году в России было открыто 29,5 тысячи вакансий для специалистов научной сферы – это на 36% больше, чем за 2020 год. Спрос на ученых в Самарской области вырос на 13,1%.

Треть всех вакансий для научных работников (32%) приходится на специалистов в области химии. Кроме того, компании активно искали микробиологов (5%), биологов (3%), физиков (2%), а также биотехнологов и экологов (по 1%). Интересно, что сильнее всего за год вырос спрос на экологов (количество вакансий увеличилось на 80%), а также на физиков (+71%) и биологов (+61%).

Среди соискателей научной работой за последний год интересовались около 70 тысяч человек, чаще всего это жители Москвы (23% резюме), Санкт-Петербурга (11%), Московской области (6%), Республики Башкортостан (4%) и Республики Татарстан (4%). На ученых-соискателей из Самарской области приходится всего 2% резюме.

Средние предлагаемые зарплаты в научной сфере России за год почти не изменились: по сравнению с 2020 годом рост составил всего 1,2 тысячи рублей – до 47,5 тысячи, в Самарской области – плюс 1,5 тысячи рублей, до 35,5 тысяч рублей.

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