В Самарской области введен полный запрет на посещение лесов 

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В связи с высокой пожарной опасностью в лесах региона Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области издало сегодня, 8 августа, приказ об установлении полного запрета на пребывание граждан в лесах, а также на въезд транспортных средств на лесные территории.



Запрет будет действовать во всех лесничествах губернии в период с 9 по 23 августа 2022 года включительно.



Напомним, что в регионе с 15 апреля по 15 октября действует особый режим для предотвращения лесных пожаров. А за его несоблюдение грозят штрафы, при том крупные.



Отмечается, что граждане за нарушение противопожарной безопасности заплатят от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц сумма составит от 30 до 60 тысяч, для предпринимателей - от 60 до 80 тысяч, а для организаций - от 400 до 800 тысяч рублей.



Поджигателям грозит уголовная ответственность или штраф до 2 миллионов рублей, если при пожаре погибли люди, сообщает пресс-служба Минлесхоза СО.

Фото: Минлесхоз СО