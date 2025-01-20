Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре Центральная хоровая школа представит программу «От чистого истока»
В Самаре Центральная хоровая школа представит программу «От чистого истока»
В Самарской области все ветераны труда начали получать ежемесячные выплаты
В Самарской области все ветераны труда начали получать ежемесячные выплаты
Завтра, 21 января, в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра
Завтра, 21 января, в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра
В Ставропольском районе на пожаре погиб человек
В Ставропольском районе на пожаре погиб человек
В Волжском районе в поселке городского типа Стройкерамика горела квартира
В Волжском районе в поселке Стройкерамика горела квартира
Самарцы просят продлить работу городского транспорта до полуночи
Самарцы просят продлить работу городского транспорта до полуночи
Цены на такси стали расти медленнее
Цены на такси стали расти медленнее
Госдума обсудит ограничение онлайн-обучения в медицинском образовании
Госдума обсудит ограничение онлайн-обучения в медицинском образовании
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.41
0.03
EUR 104.86
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре Центральная хоровая школа представит программу «От чистого истока»
В «ЗИМ Галерее» отметят годовщину приезда Маяковского в Самару
В Самаре состоится открытие Первой всероссийской передвижной выставки «Отражение души»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области все ветераны труда начали получать ежемесячные выплаты

20 января 2025 13:54
135
В Самарской области все ветераны труда начали получать ежемесячные выплаты

20 и 21 января 2025 года начнутся зачисления ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, которые ранее их не получали из-за действия критериев нуждаемости.

Напомним, что ранее по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были внесены изменения в действующее законодательство в части отмены критериев нуждаемости при предоставлении ежемесячных выплат ветеранам труда. Теперь выплаты будут предоставляться и работающим, и не работающим, а также тем, у кого пенсия превышает размер 33013 руб.

Начало действовать постановление Правительства Самарской области, согласно которому выплаты ветеранам труда, будут возобновлены в автоматизированном порядке на основании сведений, имеющихся в информационной базе данных министерства социально-демографической и семейной политики. Денежные средства за январь будут зачислены в ближайшие дни.

Гражданам, которым звание «Ветеран труда» присвоено, а выплата не назначалась из-за соответствующих критериев нуждаемости, необходимо будет подать заявление в орган социальной защиты населения по месту жительства или в электронном виде на социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области https://minsocdem.samregion.ru/portal/. Заявление можно подать в течение 6 месяцев (с января по июнь 2025 года), на его основании будет назначена выплата (денежные средства будут предоставлены с января 2025 года вне зависимости от даты подачи заявления).

По информации министерства социально-демографической и семейной политики, органами социальной защиты населения уже организована работа по приему от граждан соответствующих заявлений.

Необходимо отметить, что в Самарской области в 2024 году ежемесячные денежные выплаты получали более 342,7 тысяч ветеранов труда. Теперь эти выплаты будут доступны еще для более 25 тысяч человек.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Завтра, 21 января, в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра
20 января 2025  13:49
Завтра, 21 января, в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра
71
Жителей Самарской области приглашают принять участие в «Лыжне России»
20 января 2025  13:08
Жителей Самарской области приглашают принять участие в «Лыжне России»
119
в Самаре на маршрут № 22 вышли новые трамваи «Витязь М»
20 января 2025  12:58
В Самаре на маршрут №22 вышли новые трамваи «Витязь М»
122
Сегодня завершается отбор общественных пространств для благоустройства в следующем году в Самаре
20 января 2025  12:54
Сегодня завершается отбор общественных пространств для благоустройства в следующем году в Самаре
169
Крeщенские купания в Самарской области прошли без ЧП
20 января 2025  10:10
Крeщенские купания в Самарской области прошли без ЧП
195
Весь список