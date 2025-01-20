В Самарской области все ветераны труда начали получать ежемесячные выплаты

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20 и 21 января 2025 года начнутся зачисления ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, которые ранее их не получали из-за действия критериев нуждаемости.

Напомним, что ранее по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были внесены изменения в действующее законодательство в части отмены критериев нуждаемости при предоставлении ежемесячных выплат ветеранам труда. Теперь выплаты будут предоставляться и работающим, и не работающим, а также тем, у кого пенсия превышает размер 33013 руб.

Начало действовать постановление Правительства Самарской области, согласно которому выплаты ветеранам труда, будут возобновлены в автоматизированном порядке на основании сведений, имеющихся в информационной базе данных министерства социально-демографической и семейной политики. Денежные средства за январь будут зачислены в ближайшие дни.

Гражданам, которым звание «Ветеран труда» присвоено, а выплата не назначалась из-за соответствующих критериев нуждаемости, необходимо будет подать заявление в орган социальной защиты населения по месту жительства или в электронном виде на социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области https://minsocdem.samregion.ru/portal/ . Заявление можно подать в течение 6 месяцев (с января по июнь 2025 года), на его основании будет назначена выплата (денежные средства будут предоставлены с января 2025 года вне зависимости от даты подачи заявления).

По информации министерства социально-демографической и семейной политики, органами социальной защиты населения уже организована работа по приему от граждан соответствующих заявлений.

Необходимо отметить, что в Самарской области в 2024 году ежемесячные денежные выплаты получали более 342,7 тысяч ветеранов труда. Теперь эти выплаты будут доступны еще для более 25 тысяч человек.