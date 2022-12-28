В Самарской области в пансионатах для пожилых и инвалидов появляется новое умное оборудование

Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона передал детям защитников Отечества новогодние подарки и обсудил со вдовами вопросы дополнительной поддержки.
Дмитрий Азаров встретился с семьями защитников Отечества, героически погибших в зоне СВО
Когда началась ВОВ, ему было 14 лет. В 1943-м Николай Боровиков ушел на фронт.
Дмитрий Азаров поздравил в Тольятти ветерана Великой Отечественной войны Николая Боровикова
Она исполнила мечту семилетней Дарины — получить в подарок от Деда Мороза сказочный и большой кукольный дом – конструктор.
Врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина приняла участие в «Елке желаний»
Играя в «Крыльях», Сергей получил вызов в сборную России, став самым молодым дебютантом в истории главной команды страны.
Сергей Пиняев: "Самара, спасибо за всё!"
Максим сыграл за нашу команду 60 матчей, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач.
Нападающий "КС" Максим Глушенков переходит в «Локомотив»
Олег Бойко вручил  добровольным пожарным нагрудные знаки МЧС России и благодарственные письма.
В Самаре наградили пoжарных-добровольцев региона
Около месяца она готовила новогодний подарок и всем пассажирам, и своей дочери, которая работает водителем этого троллейбуса.
22 ярких чехла на сиденья одного из троллейбусов города связала самарчанка Нина Емельянова
Письма Деду Морозу от детей сотрудников транспортных предприятий вместе с пожеланиями были переданы через профсоюзную организацию.
В Самаре провели «Елку желаний» для детей работников транспортной сферы
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.93
1.48
EUR 74.18
1.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей
В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области в пансионатах для пожилых и инвалидов появляется новое умное оборудование

28 декабря 2022 16:39
167
Один из таких пансионатов, где есть комнаты с «умными помощниками», – Сызранский пансионат для ветеранов труда. Здесь оснащено 12 комнат.

В 2022 году в Самарской области по поручению главы региона Дмитрия Азарова началась работа по оснащению «умными помощниками» комнат для маломобильных и лежачих подопечных в пансионатах для пожилых людей и инвалидов. Сначала в качестве пилотной территории для реализации проекта выступил Чапаевский пансионат для ветеранов труда. Сейчас практика распространилась и на другие пансионаты.

Идею об «умных домах», предложенную в рамках новгородского проекта «Цифровая забота», поддержал на форуме «Сильные идеи для нового времени» Президент России Владимир Путин. Бережное отношение к людям старшего поколения является одним из важных направлений работы областного Правительства. Кроме того, в Самарской области продолжается активное внедрение системы долговременного ухода за инвалидами и гражданами пожилого возраста в рамках национального проекта «Демография», ориентированного на повышение качества жизни пожилых, нуждающихся в посторонней помощи.

С целью улучшения условий проживания людей старшего возраста с ограниченными возможностями здоровья в десяти стационарных учреждениях соцобслуживания появились комнаты, оснащенные системой «Умный дом» с голосовым управлением.

С помощью таких устройств все операции внутри комнаты выполняются с помощью голосовых команд самих проживающих. Простые действия, которые пожилым людям с ограничениями здоровья выполнить не под силу, например, включить или выключить свет, поднять или опустить жалюзи, отрегулировать яркость ночных ламп, управлять телевизором, теперь выполняет голосовой помощник. К системе подключены и другие умные устройства, например, с их помощью в комнату можно вызвать врача или медсестру. Кроме того, умные голосовые помощники становятся дополнительными интересными собеседниками для пожилых. Еще система «умный дом» позволяет общаться между комнатами, не выходя из них, и даже общаться в мессенджерах. Программное обеспечение позволяет отгадывать загадки и узнавать новости, погоду и любую другую полезную информацию.

Один из таких пансионатов, где есть комнаты с «умными помощниками», – Сызранский пансионат для ветеранов труда. Здесь оснащено 12 комнат.

Данная система помогает престарелым людям и людям с проблемами опорно-двигательного аппарата самостоятельно выполнить необходимые им ежедневные действия, не прибегая к помощи обслуживающего персонала, тем самым высвобождая время у работников социальных учреждений для повседневной работы, а возможность действовать самостоятельно положительно сказываются на мироощущении и настроении пожилых людей, добавляя им жизненного оптимизма – они перестают чувствовать себя одинокими и беспомощными.

63-летний пенсионер Валентин Пелёвин проживает в Сызранском пансионате уже шесть лет, имеет инвалидность I группы. Мужчина не может сам передвигаться, инвалидность получил в результате перенесенного заболевания. Раньше трудился слесарем в железнодорожном депо. По характеру человек очень добрый, общительный, любит петь, умеет пользоваться ноутбуком, пишет стихи, почитать их можно на его страничке в социальных сетях.

– Я живу в пансионате – в умной комнате, и я без скромности скажу: умную комнату люблю! – в стихах делится впечатлением проживающий пансионата Валентин Пелёвин.

- Чтобы дать почувствовать людям, что они сами что-то могут, мы на такое ноу-хау, так скажем, и решились. И сделали мы это, конечно, в первую очередь для того, чтобы сделать жизнь людей более качественной, – говорит директор Сызранского пансионата для ветеранов труда Марина Неборская.

 

Фото:   скриншот видео

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров отметил, что сегодня Тольятти преображается.
28 декабря 2022  18:27
Новая набережная стала новогодним подарком для жителей Тольятти
162
За ленточку глава региона доставил все необходимое: от генераторов до продуктов питания.  
28 декабря 2022  14:56
Техника, которую привез губернатор Самарской области в зону СВО уже помогает бойцам в решении главной задачи 
531
в преддверии новогодних праздников в Самаре преображаются фасады и витрины предприятий и организаций
28 декабря 2022  12:44
В преддверии новогодних праздников в Самаре преображаются фасады и витрины предприятий и организаций
206
Сегодня сразу 7 новых автомобилей скорой медицинской помощи отправится в Сызранскую центральную городскую и районную больницы.
27 декабря 2022  16:31
Губернатор Азаров в декабре передал 51 автомобиль в медучреждения Самарской области
496
В Самаре выбрали мэра на следующие пять лет
27 декабря 2022  13:32
В Самаре выбрали мэра на следующие пять лет
482
Весь список