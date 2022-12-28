В Самарской области в пансионатах для пожилых и инвалидов появляется новое умное оборудование

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В 2022 году в Самарской области по поручению главы региона Дмитрия Азарова началась работа по оснащению «умными помощниками» комнат для маломобильных и лежачих подопечных в пансионатах для пожилых людей и инвалидов. Сначала в качестве пилотной территории для реализации проекта выступил Чапаевский пансионат для ветеранов труда. Сейчас практика распространилась и на другие пансионаты.



Идею об «умных домах», предложенную в рамках новгородского проекта «Цифровая забота», поддержал на форуме «Сильные идеи для нового времени» Президент России Владимир Путин. Бережное отношение к людям старшего поколения является одним из важных направлений работы областного Правительства. Кроме того, в Самарской области продолжается активное внедрение системы долговременного ухода за инвалидами и гражданами пожилого возраста в рамках национального проекта «Демография», ориентированного на повышение качества жизни пожилых, нуждающихся в посторонней помощи.



С целью улучшения условий проживания людей старшего возраста с ограниченными возможностями здоровья в десяти стационарных учреждениях соцобслуживания появились комнаты, оснащенные системой «Умный дом» с голосовым управлением.



С помощью таких устройств все операции внутри комнаты выполняются с помощью голосовых команд самих проживающих. Простые действия, которые пожилым людям с ограничениями здоровья выполнить не под силу, например, включить или выключить свет, поднять или опустить жалюзи, отрегулировать яркость ночных ламп, управлять телевизором, теперь выполняет голосовой помощник. К системе подключены и другие умные устройства, например, с их помощью в комнату можно вызвать врача или медсестру. Кроме того, умные голосовые помощники становятся дополнительными интересными собеседниками для пожилых. Еще система «умный дом» позволяет общаться между комнатами, не выходя из них, и даже общаться в мессенджерах. Программное обеспечение позволяет отгадывать загадки и узнавать новости, погоду и любую другую полезную информацию.



Один из таких пансионатов, где есть комнаты с «умными помощниками», – Сызранский пансионат для ветеранов труда. Здесь оснащено 12 комнат.



Данная система помогает престарелым людям и людям с проблемами опорно-двигательного аппарата самостоятельно выполнить необходимые им ежедневные действия, не прибегая к помощи обслуживающего персонала, тем самым высвобождая время у работников социальных учреждений для повседневной работы, а возможность действовать самостоятельно положительно сказываются на мироощущении и настроении пожилых людей, добавляя им жизненного оптимизма – они перестают чувствовать себя одинокими и беспомощными.



63-летний пенсионер Валентин Пелёвин проживает в Сызранском пансионате уже шесть лет, имеет инвалидность I группы. Мужчина не может сам передвигаться, инвалидность получил в результате перенесенного заболевания. Раньше трудился слесарем в железнодорожном депо. По характеру человек очень добрый, общительный, любит петь, умеет пользоваться ноутбуком, пишет стихи, почитать их можно на его страничке в социальных сетях.



– Я живу в пансионате – в умной комнате, и я без скромности скажу: умную комнату люблю! – в стихах делится впечатлением проживающий пансионата Валентин Пелёвин.



- Чтобы дать почувствовать людям, что они сами что-то могут, мы на такое ноу-хау, так скажем, и решились. И сделали мы это, конечно, в первую очередь для того, чтобы сделать жизнь людей более качественной, – говорит директор Сызранского пансионата для ветеранов труда Марина Неборская.

Фото: скриншот видео