В Самарской области в новогоднюю ночь ожидается метель

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О погоде 31 декабря и 1 января рассказали специалисты Приволжского УГМС.

В последний день уходящего года в Самарской области днем будет по-зимнему тепло. Столбики термометров покажут -1…-6 градусов. Будет облачно, местами пройдет снег - от небольшого до умеренного.



В ночь на 1 января погода ухудшится. Ожидается мокрый снег, в некоторых районах - сильный, с метелью. Ветер подует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с, но порывы будут достигать 16-21 м/с. На дорогах из-за этого возможны заносы.



При этом температура воздуха составит -2…-7 градусов.



А еще в праздничный день регион накроет 7-балльная магнитная буря, пишет Сова.