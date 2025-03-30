В Самарской области в миграционном пункте провели мероприятие по популяризации госуслуг в электронном виде

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Посетителям рассказали о преимуществах использования портала Госуслуг.

В Приволжском районе в рамках работы по популяризации государственных услуг в электронном виде сотрудники миграционного пункта организовали для посетителей акцию «Госуслуги – это просто и удобно!».

В рамках мероприятия начальник миграционного пункта майор полиции Оксана Скинтян рассказала гражданам о преимуществах пользования Единым порталом Госуслуг и о том, как быстро и просто получить необходимую услугу по линии МВД в электронном виде.

Майор полиции отметила, что, используя возможности интернет-портала, можно самостоятельно выбирать день и время для получения нужной услуги.

В ходе мероприятия сотрудники миграционного пункта вручили посетителям специальные памятки, разработанные при поддержке Общественного совета при областном главке полиции и информирующие о государственных услугах, предоставляемых подразделениями ГУ МВД России по Самарской области, и ответили на все интересующие граждан вопросы.