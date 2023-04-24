Я нашел ошибку
Главные новости:
В проекте «Узнай Россию. Предприниматели-земляки», инициированном членами Общественной палаты РФ, приняли участие жители 70 регионов России.
Жителей губернии приглашают принять участие в итоговом мероприятии проекта, посвящённого предпринимателям-землякам
В Кинель-Черкассах состоялось выездное заседание коллегии министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
В Самарской области в этом году будет модернизировано 33 офиса центров занятости
Победители и призеры Олимпиады награждены кубками и памятными подарками.
Команда Самарской области заняла третье место в соревнованиях по решению изобретательских задач: в Перми наградили победителей и призеров Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников
В Самарской области уже ведется работа по созданию кластера беспилотных авиационных систем, включающего в себя полный цикл создания беспилотных летательных аппаратов.
Виктор Кудряшов принял участие в заседании Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем
В Самаре 27% опрошенных рассказали, что занимаются в свободное время спортом.
Жители Самары стали больше внимания уделять своему здоровью
Это должно быть сделано независимо от вида войск, в которых служит боец, а также региона, где проживает он и его семья.
Владимир Путин поддержал предложения Андрея Турчака выравнять денежное довольствие и меры поддержки для всех участников СВО
Сотрудники Самарского филиала «Т Плюс» вместе с семьями высадили 9 тысяч сеянцев березы и сосны в Тольяттинском лесничестве.
Энергетики «Т Плюс» приняли участие в экологической акции в Тольятти
В жилом секторе зарегистрировано 22 пожара. Погиб 1 человек.
С 21 по 24 апреля пожарные региона выезжали на тушение 71 природного пожара
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.49
-0.13
EUR 89.35
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Форматы проведения акции «Бессмертный полк - 2023» в Самарской области обсудят на пресс-конференции
В Самаре пройдёт Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!»
В универсальном комплексе «МТЛ Арена» отметили 100-летний юбилей «Динамо»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области в этом году будет модернизировано 33 офиса центров занятости

24 апреля 2023 17:57
69
В Кинель-Черкассах состоялось выездное заседание коллегии министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

В Кинель-Черкассах состоялось выездное заседание коллегии министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Перед началом заседания члены коллегии и приглашенные посетили территориальный центр занятости населения муниципального района Кинель-Черкасский, в котором в прошлом году прошел капитальный ремонт и модернизация в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Гости увидели обновленный интерьер, пообщались с сотрудниками и посетителями.

Открывая заседание, министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина поздравила всех присутствующих с Днем создания службы занятости и обратила внимание на те изменения, которые сейчас происходят в этой сфере.

Приоритетные направления деятельности органов службы занятости в современных условиях – первый вопрос, который обсудили на коллегии. Деятельность службы занятости серьезно трансформировалась, реагируя на социально-экономическую и внешнеполитическую ситуацию. При этом удалось повысить показатели. Так, уровень трудоустройства в 2022 году составил 72,3% от обратившихся в службу занятости, для сравнения - в 2021 году он составлял 68,5%, а в допандемийном 2019-м – 64,1%. Основные направления работы сейчас: внедрение комплексного подхода исходя из жизненных и бизнес-ситуаций клиентов; модернизация и цифровизация во всех сферах деятельности; работа в формате кадровых центров по подбору персонала. 

Для привлечения кадров на промышленные предприятия запланирован целый комплекс мероприятий, включающий широкое информирование, ярмарки вакансий и Всероссийскую ярмарку трудоустройства, выезды рекрутинговых центров, работу со специалистами из других регионов и т.д.  Популяризации рабочих профессий будет способствовать проведение в текущем году регионального и федерального этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучший слесарь ремонтно-восстановительных работ».

Особое внимание уделяется реализации мер по поддержке участников специальной военной операции и их родственников. Самарская область и, непосредственно министерство труда, стало разработчиком двух сервисов «Возвращение» и «Возвращение. Отпуск», которые были высоко оценены Президентом страны. Одним из важнейших аспектов является содействие трудоустройству участников специальной военной операции.

Также обсудили вопросы, связанные с модернизацией и ремонтом центров занятости. В этом году ремонт пройдет в 33 офисах центров занятости по всей области. Все мероприятия комплексной модернизации, в том числе проведении работ по капитальному и текущему ремонту, оформлению внутреннего пространства, а также обеспечение сотрудников службы занятости фирменной одеждой предусматривают внедрение бренда «Работа России», что позволит повысить уровень узнаваемость службы занятости. Основой работы становится клиентоцентричность, что делает центры занятости удобной площадкой для взаимодействия граждан и работодателей.

Ключевые изменения в службе занятости происходят при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который всегда подчеркивает значимость решения вопросов занятости населения и обеспечения кадрами предприятий.

 «Сегодня служба занятости кардинально меняется, - отметила в завершении встречи Ирина Никишина, - но при этом в центре внимания остается человек, его проблемы и потребности. Наша общая задача – сделать его обращение в органы службы занятости максимально комфортным и результативным».

 

Фото предоставлено Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стартовал Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», участником которого может стать каждый
24 апреля 2023  12:43
Стартовал Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», участником которого может стать каждый
219
Художник по свету Самарского театра оперы и балета Эмиль Авраменко получил «Золотую маску»
24 апреля 2023  12:27
Художник по свету Самарского театра оперы и балета Эмиль Авраменко получил «Золотую маску»
194
Губернатор призвал глав городов и районов держать руку на пульсе в вопросе новых законодательных инициатив, касающихся местного самоуправления.
21 апреля 2023  22:42
Дмитрий Азаров обсудил с главами муниципалитетов Самарской области приоритетные задачи развития региона
977
В регионе планируется расширять инновационное производство медицинских изделий и технологий в сфере телемедицины.
21 апреля 2023  18:17
Виктор Кудряшов ознакомился с работой Института инновационного развития и Центра серийного производства СамГМУ
904
Временно поменялось расписание пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань
21 апреля 2023  13:52
Временно поменялось расписание пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань
759
Весь список