В Самарской области в этом году будет модернизировано 33 офиса центров занятости

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В Кинель-Черкассах состоялось выездное заседание коллегии министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Перед началом заседания члены коллегии и приглашенные посетили территориальный центр занятости населения муниципального района Кинель-Черкасский, в котором в прошлом году прошел капитальный ремонт и модернизация в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Гости увидели обновленный интерьер, пообщались с сотрудниками и посетителями.

Открывая заседание, министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина поздравила всех присутствующих с Днем создания службы занятости и обратила внимание на те изменения, которые сейчас происходят в этой сфере.

Приоритетные направления деятельности органов службы занятости в современных условиях – первый вопрос, который обсудили на коллегии. Деятельность службы занятости серьезно трансформировалась, реагируя на социально-экономическую и внешнеполитическую ситуацию. При этом удалось повысить показатели. Так, уровень трудоустройства в 2022 году составил 72,3% от обратившихся в службу занятости, для сравнения - в 2021 году он составлял 68,5%, а в допандемийном 2019-м – 64,1%. Основные направления работы сейчас: внедрение комплексного подхода исходя из жизненных и бизнес-ситуаций клиентов; модернизация и цифровизация во всех сферах деятельности; работа в формате кадровых центров по подбору персонала.

Для привлечения кадров на промышленные предприятия запланирован целый комплекс мероприятий, включающий широкое информирование, ярмарки вакансий и Всероссийскую ярмарку трудоустройства, выезды рекрутинговых центров, работу со специалистами из других регионов и т.д. Популяризации рабочих профессий будет способствовать проведение в текущем году регионального и федерального этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучший слесарь ремонтно-восстановительных работ».

Особое внимание уделяется реализации мер по поддержке участников специальной военной операции и их родственников. Самарская область и, непосредственно министерство труда, стало разработчиком двух сервисов «Возвращение» и «Возвращение. Отпуск», которые были высоко оценены Президентом страны. Одним из важнейших аспектов является содействие трудоустройству участников специальной военной операции.

Также обсудили вопросы, связанные с модернизацией и ремонтом центров занятости. В этом году ремонт пройдет в 33 офисах центров занятости по всей области. Все мероприятия комплексной модернизации, в том числе проведении работ по капитальному и текущему ремонту, оформлению внутреннего пространства, а также обеспечение сотрудников службы занятости фирменной одеждой предусматривают внедрение бренда «Работа России», что позволит повысить уровень узнаваемость службы занятости. Основой работы становится клиентоцентричность, что делает центры занятости удобной площадкой для взаимодействия граждан и работодателей.

Ключевые изменения в службе занятости происходят при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который всегда подчеркивает значимость решения вопросов занятости населения и обеспечения кадрами предприятий.

«Сегодня служба занятости кардинально меняется, - отметила в завершении встречи Ирина Никишина, - но при этом в центре внимания остается человек, его проблемы и потребности. Наша общая задача – сделать его обращение в органы службы занятости максимально комфортным и результативным».

Фото предоставлено Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области