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В Самарской области уже более 250 тысяч  семей с детьми получили материнский капитал

29 сентября 2022 17:28
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Даже, если семья воспользовалась частью маткапитала, остаток суммы будет проиндексирован.

С 1 февраля 2023 года материнский капитал в стране будет проиндексирован по уровню фактической инфляции. Решение принято на федеральном уровне. Средства заложили в бюджет социального фонда РФ. Так, маткапитал увеличится до 589,5 тыс. рублей на первого ребенка и до 779 тыс. на второго. Даже, если семья воспользовалась частью маткапитала, остаток суммы будет проиндексирован.

Всего с начала действия программы сертификаты на материнский капитал в регионе получили 277 тысяч семей. С начала этого года в области было выдано свыше 11 000 сертификатов на получение маткапитала. Почти 25 500 заявлений жители подали на то, чтобы воспользоваться средствами господдержки. Больше всего – порядка 13 500 семей - выбрали получение ежемесячной выплаты из средств маткапитала. Более 9 500 жителей направили деньги на улучшение жилищных условий. Свыше 2000 – на образование и накопительную часть пенсии.

Сейчас маткапитал на первого ребенка в России составляет 524,5 тыс. рублей. При рождении второго семья может получить дополнительную выплату в сумме 168,6 тыс. рублей.

Получить сертификат на материнский капитал имеют право семьи, в которых родился (был усыновлен) после 1 января 2007 года второй, третий или последующий ребенок, а также семьи, в которых после 1 января 2020 года родился (был усыновлен) первый ребенок.
Сертификат оформляется в форме электронного документа. После вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала сертификат автоматически формируется и направляется в личный кабинет мамы на портале Госуслуг (gosuslugi.ru).

Кроме того, для семей с детьми в губернии действует целый комплекс мер соцподдержки – всего свыше 30 мер. Самарская область выполняет все социальные обязательства не смотря на сложную обстановку. Эта работа ведется в регионе при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Мерами социальной поддержки охвачены семьи с детьми разного возраста: от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 8 до 16 лет.

Ряд мер предоставляется в рамках нацпроекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным: ежемесячные выплаты при рождении первого, а также третьего и последующих детей до достижения 3 лет; ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих детский сад; единовременная денежная выплата (семейный капитал) при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей; ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье; ежемесячное пособие на питание школьников из малоимущих многодетных семей.

С начала этого года материальную поддержку получили более 44 тыс.семей, в которых родились или были усыновлены первый, третий или последующий ребенок, а мерами социальной поддержки в соответствии с региональным законодательством воспользовалось более 18,8 тыс. семей.

Также малообеспеченные семьи с детьми могут воспользоваться такой мерой поддержки, как социальный контракт. С начала 2022 года с его помощью с трудной жизненной ситуацией справились более 5 500 семей губернии.

Кроме того, по инициативе главы региона Дмитрия Азарова семьи, в которых родился первый ребенок, получают «Подарок новорожденному». При рождении двух и более детей одновременно подарок вручают на каждого новорожденного ребенка.

В подарочном наборе – все, что нужно в первые месяцы жизни малыша: одежда, постельные принадлежности, средства гигиены, а также фотоальбом с изображением достопримечательностей Самарской области. С начала года такие подарки получили более 6500 семей. За все время акции – уже свыше 25 500.

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