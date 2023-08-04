В Самарской области усилят меры по профилактике подростковых правонарушений

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В четверг, 3 августа 2024 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание региональной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В нем приняли участие руководители профильных областных министерств, представители правоохранительных органов, главы отдельных муниципалитетов.

Участники заседания проанализировали статистику правонарушений, совершенных детьми и подростками, обсудили, какие меры помогут предупредить такие инциденты.



О ситуации с подростковой преступностью по итогам шести месяцев текущего года сообщила заместитель начальника управления по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Самарской области Оксана Нерушина. В регионе существенно сократилось количество подростковых преступлений против собственности (краж, грабежей) и повторно совершенных правонарушений. Особое внимание комиссии было направлено на тяжкие и особо тяжкие преступления и первичную преступность, а также правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.



Как сообщила заместитель начальника управления по делам несовершеннолетних, сотрудники полиции ведут работу по поиску, выявлению подростков, вовлеченных в незаконную торговлю наркотиками, постановке их на учет в подразделениях по делам несовершеннолетних. Инспекторы проводят проверки по месту жительства и месту учебы подростков, проводят беседы о правовых последствиях девиантного поведения. Представители силовых органов нередко бывают в школах, разъясняют всем учащимся, как правильно вести себя в общественных местах, как общаться с незнакомыми людьми, в том числе в социальных сетях.



«В Самарской области созданы все условия для занятий спортом, творчеством, общественными делами, у подростков много возможностей проявить себя, раскрыть свой потенциал. Тем не менее, мы должны подумать, что еще можно сделать для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Угрозе подростковой преступности нужно противостоять всем миром, здесь необходимо объединить усилия родителей, педагогов, психологов, правоохранителей», - подчеркнул Виктор Кудряшов.



Председатель областного Правительства уточнил, насколько эффективно идет работа по розыску и выявлению граждан, которые вовлекают подростков в незаконную деятельность. Оксана Нерушина ответила, что за прошедшее полугодие восемь таких дел было передано в суд.



Большую работу по профилактике подростковой преступности проводит министерство образования Самарской области. Это индивидуальная профилактическая работа с каждым «проблемным» подростком, его родителями, беседы об ответственности за совершение правонарушений, мониторинг посещаемости учебных занятий, патронаж по месту жительства, информирование о возможностях получения психологической помощи и поддержки, привлечение к работе в школах штатных медиков и психологов.

«Особое внимание при организации профилактической работы с обучающимися сконцентрировано на предупреждении негативных зависимостей, обучении навыкам самоконтроля, снижении уровня эмоциональной напряженности, реализации личностных особенностей в урочной и неурочной деятельности», - отметила в своем докладе заместитель министра образования области Елена Пинская.



Большое внимание уделяется летней занятости несовершеннолетних. 27% детей имеют возможность пребывания в дневных школьных лагерях, 20% участвуют в профильных сменах, волонтерских отрядах, программах дополнительного образования, 10% трудоустроены, еще 7% находятся в летних оздоровительных лагерях стационарного типа. Проводятся профилактические мероприятия: «ЗОЖ-квиз», антинаркотический квест «Линия жизни», баттлы «Вне зависимости», областная онлайн-школа «Территория профилактики». Всего различными формами занятости в летнее время охвачены более порядка 260 тысяч детей и подростков.



«Органы профилактики, к которым относятся силовые структуры, а также министерство образования, здравоохранения, соцзащиты и культуры предпринимают большие усилия, призванные оградить молодых людей от искушения встать на путь криминала. Здесь есть определенные результаты. Тех подростков, которые стоят на учете, мы активно привлекаем к трудовой деятельности. Абсолютное большинство таких подростков, а также несовершеннолетних, которые проживают в особых, социально неблагополучных семьях, имеют возможность отдохнуть в летних лагерях, социализироваться. Мы продолжим работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и, безусловно, будем в дальнейшем предпринимать активные усилия по повышению доверия таких подростков к педагогам, будем продолжать работать с родителями, школьными психологами, чтобы выявлять отклонения в поведении подростков на раннем этапе, до совершения правонарушения», - отметил, подводя итоги заседания комиссии, Виктор Кудряшов.