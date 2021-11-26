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В Самарской области стартуют очередные широкомасштабные рейды ГИБДД

26 ноября 2021 13:11
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В Самарской области стартуют очередные широкомасштабные рейды ГИБДД

 Главная цель рейдовых мероприятий, проводимых сотрудниками Госавтоинспекции - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, а также выявление грубых правонарушений, в числе которых - управление автомобилем в состоянии опьянения.

   С 26 по 28 ноября дорожные полицейские усилят контроль за участниками дорожного движения - плотность нарядов ДПС будет максимально увеличена, в рейды выйдет в том числе руководящий состав ГИБДД. 

   Региональная Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к ответственному и дисциплинированному поведению на дороге.

   Полицейские призывают граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть УГИБДД по телефону 8(846) 333-58-01 или по телефону 112. Позвонив в дежурную часть, необходимо сообщить марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление его движения.

   Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения.

Теги: БДД

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