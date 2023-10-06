В Самарской области стартовали XXI Всероссийские соревнования по шахматам среди сельских школьников

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В загородном комплексе «Циолковский» Самарской области стартовали XXI Всероссийские соревнования по шахматам среди обучающихся, проживающих в сельской местности. В борьбу включились 234 шахматиста (163 мальчика и 71 девочка) из 26 регионов России.



На церемонии торжественного открытия соревнований выступили исполнительный директор Федерации шахмат Самарской области Станислав Янушевский, который зачитал приветствия от президента Федерации шахмат России Андрея Филатова, президента шахматной федерации Приволжского федерального округа Евгения Серпера и врио министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской; директор Кинель-Черкасской ДЮСШ Сергей Лисицин и главный судья соревнования международный арбитр Александр Ватлин.



Для гостей из разных уголков нашей необъятной страны - от Белгородской области до Приморского края - выступил образцовый коллектив современного танца «Аквамарин» местного Дома культуры. Самые многочисленные делегации представили: Самарская область – 39 человек, Удмуртская Республика – 35, Республика Башкортостан – 29.

Источник: ruchess.ru

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