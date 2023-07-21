В Самарской области стартовала "iВолга"

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В пятницу, 21 июля, на Мастрюковской поляне начал свою работу 11 молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга".

Организаторами этого популярного события выступают аппарат полномочного представителя Президента России в ПФО, правительство Самарской области и Федеральное агентство по делам молодежи. В этом году для участников – молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет - подготовили насыщенную программу. На форуме будет работать восемь тематических смен и три специальных направления, а также открытые площадки.



Организаторы форума сохранили туристическую изюминку - палаточный лагерь. На территории установили 700 палаток. При этом подготовили и оборудованные душевые, столовые, зоны для отдыха и досуга. Также участники могут приехать и со своими палатками. Для них в лагере тоже предусмотрены специальные места.



Комфортные условия создали и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для жителей "Инклюзивного городка" установили 60 специальных палаток с кроватями. В них будут проживать около 240 участников.



Гости съезжались на форум с самого утра. Это более двух тысяч участников из 71 региона страны. А вечером пятницы состоялась торжественная церемония открытия "iВолги", которой не помешала дождливая погода.



К участникам форума обратился губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что в этом году "iВолга" уже бьет рекорды:

- 32 тысячи заявок. И только две тысячи счастливчиков, людей по-настоящему энергичных, талантливых, целеустремленных, которых никакой дождь не напугает. Я очень рад вас всех видеть. Горд тем, что форум проходит здесь, на Самарской земле, по поручению нашего национального лидера Президента страны Владимира Путина. И, конечно же, мы искренне благодарны полномочному представителю Президента РФ в ПФО Игорю Комарову. Без его участия, без его сопровождения наш форум просто бы не был возможен.

С приветственным словом к участникам форума от имени Игоря Комарова обратился заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Олег Машковцев.

- Вам представляется уникальная возможность за эти восемь дней подружиться, стать единой командой, изменить себя и после этого изменить к лучшему свои регионы, свой округ, свою страну. На этой фестивальной поляне в Самарской области, в самом центре Приволжского федерального округа, ежегодно собираются такие как вы, - отметил спикер. – "iВолга" действительно заряжает всех тех, кто хочет здесь заряжаться. Недаром этот форум был признан в качестве лучшего молодежного события туризма национальной премии событийного туризма РФ. И это заслуга не столько организаторов, сколько тех, кто сюда приезжает.

Дмитрий Азаров отметил, что проигравших на форуме не будет – все получат новые знания и интересные знакомства.

- Вы все получите новый опыт и знания. Замечательные и авторитетные спикеры уже прибыли на нашу поляну. Депутаты Государственной Думы, представители Совета Федерации, руководители "Сенежа", наши друзья из общества "Знание" – все они уже здесь. Компетентные спикеры со всей страны съедутся сюда, чтобы повстречаться с вами, чтобы узнать больше о происходящем в стране от вас, услышать ваши предложения и проекты, поделиться своим опытом, - отметил губернатор.

Важная цель "iВолги", по мнению главы региона, это настоящая дружба талантливых и креативных ребят со всех уголков нашей Родины.

- Ни на один день здесь, на форуме, мы не забудем о наших героях, защитниках Отечества, благодаря кому мы имеем возможность собираться под мирным небом и обсуждать текущие планы и задачи, перспективные проекты, трудиться и созидать. Каждый день мы будем думать о том, как помочь им. Очень надеюсь, что с "iВолги" мы вынесем новые проекты и предложения и по поддержке наших военнослужащих, нашей армии, семей наших геров. Успехов вам, друзья. "iВолга", вперед! – напутствовал участников форума губернатор, сообщает СОВА.

Фото: Лилия Файзуллова