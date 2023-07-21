Я нашел ошибку
Главные новости:
Организаторы форума сохранили туристическую изюминку - палаточный лагерь. На территории установили 700 палаток.
В Самарской области стартовала "iВолга"
В тренировочном сборе приняли участие 27 спортсменов из Северной Осетии, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, Самарской, Московской областей и города Санкт-Петербурга.
Футболисты сборной команды России по спорту глухих провели тренировочный сбор в Самаре
Она оказалась в трудной жизненной ситуации.
Сотрудники ППСП Тольятти помогли вернуться домой пенсионерке
По информации профильного департамента и районной администрации, проблема возникла по вине застройщика, который не позаботился о соблюдении ТУ.
Восстановить подачу холодной воды в дома ЖК «Лесная поляна»: к решению проблемы, возникшей по вине застройщика, подключились городские и районные власти, а также ресурсоснабжающая организация
Сегодня в регионе работают 8 центров амбулаторной онкологической помощи.
Эксперты НМИЦ радиологии Минздрава России высоко оценили работу центров амбулаторной онкологической помощи в регионе
Михаил Задорнов не только выступал с монологами и работал на телевидении в юмористических передачах, но и много писал.
Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения советского и российского писателя-сатирика, юмориста Михаила Задорнова
Выездные бригады узких специалистов региона по графику выезжают в сельскую местность и малые города.
Более 1000 пациентов прошли консультации узких специалистов в рамках проекта «Забота рядом»
Дмитрий Азаров поручил провести неделю общественных проектов на самарском стенде выставки «Россия».
Дмитрий Азаров в Самаре встретился с победителями грантовых конкурсов среди НКО
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.38
-0.47
EUR 100.66
-1.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области стартовала "iВолга"

21 июля 2023 23:24
137
Организаторы форума сохранили туристическую изюминку - палаточный лагерь. На территории установили 700 палаток.

В пятницу, 21 июля, на Мастрюковской поляне начал свою работу 11 молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга".

Организаторами этого популярного события выступают аппарат полномочного представителя Президента России в ПФО, правительство Самарской области и Федеральное агентство по делам молодежи. В этом году для участников – молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет - подготовили насыщенную программу. На форуме будет работать восемь тематических смен и три специальных направления, а также открытые площадки.

Организаторы форума сохранили туристическую изюминку - палаточный лагерь. На территории установили 700 палаток. При этом подготовили и оборудованные душевые, столовые, зоны для отдыха и досуга. Также участники могут приехать и со своими палатками. Для них в лагере тоже предусмотрены специальные места.

Комфортные условия создали и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для жителей "Инклюзивного городка" установили 60 специальных палаток с кроватями. В них будут проживать около 240 участников.

Гости съезжались на форум с самого утра. Это более двух тысяч участников из 71 региона страны. А вечером пятницы состоялась торжественная церемония открытия "iВолги", которой не помешала дождливая погода.

К участникам форума обратился губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что в этом году "iВолга" уже бьет рекорды:

- 32 тысячи заявок. И только две тысячи счастливчиков, людей по-настоящему энергичных, талантливых, целеустремленных, которых никакой дождь не напугает. Я очень рад вас всех видеть. Горд тем, что форум проходит здесь, на Самарской земле, по поручению нашего национального лидера Президента страны Владимира Путина. И, конечно же, мы искренне благодарны полномочному представителю Президента РФ в ПФО Игорю Комарову. Без его участия, без его сопровождения наш форум просто бы не был возможен.

С приветственным словом к участникам форума от имени Игоря Комарова обратился заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Олег Машковцев.

- Вам представляется уникальная возможность за эти восемь дней подружиться, стать единой командой, изменить себя и после этого изменить к лучшему свои регионы, свой округ, свою страну. На этой фестивальной поляне в Самарской области, в самом центре Приволжского федерального округа, ежегодно собираются такие как вы, - отметил спикер. – "iВолга" действительно заряжает всех тех, кто хочет здесь заряжаться. Недаром этот форум был признан в качестве лучшего молодежного события туризма национальной премии событийного туризма РФ. И это заслуга не столько организаторов, сколько тех, кто сюда приезжает.

Дмитрий Азаров отметил, что проигравших на форуме не будет – все получат новые знания и интересные знакомства.

- Вы все получите новый опыт и знания. Замечательные и авторитетные спикеры уже прибыли на нашу поляну. Депутаты Государственной Думы, представители Совета Федерации, руководители "Сенежа", наши друзья из общества "Знание" – все они уже здесь. Компетентные спикеры со всей страны съедутся сюда, чтобы повстречаться с вами, чтобы узнать больше о происходящем в стране от вас, услышать ваши предложения и проекты, поделиться своим опытом, - отметил губернатор.

Важная цель "iВолги", по мнению главы региона, это настоящая дружба талантливых и креативных ребят со всех уголков нашей Родины.

- Ни на один день здесь, на форуме, мы не забудем о наших героях, защитниках Отечества, благодаря кому мы имеем возможность собираться под мирным небом и обсуждать текущие планы и задачи, перспективные проекты, трудиться и созидать. Каждый день мы будем думать о том, как помочь им. Очень надеюсь, что с "iВолги" мы вынесем новые проекты и предложения и по поддержке наших военнослужащих, нашей армии, семей наших геров. Успехов вам, друзья. "iВолга", вперед! – напутствовал участников форума губернатор, сообщает СОВА.

 

 Фото: Лилия Файзуллова

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
21 июля 2023  10:59
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
286
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
20 июля 2023  22:24
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
763
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
20 июля 2023  21:01
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
467
состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции
20 июля 2023  20:59
Состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции
1087
Самарская область выбрана центром подготовки волонтёров на Всемирный фестиваль молодёжи
20 июля 2023  17:27
Самарская область выбрана центром подготовки волонтёров на Всемирный фестиваль молодёжи
615
Весь список