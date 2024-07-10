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В течение нескольких месяцев будут идти встречи участников специальной военной операции с молодежью.
В Самарской области стартовала акция «Служу Отечеству» в рамках трека Знание.Герои
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В Самарской области стартовала акция «Служу Отечеству» в рамках трека Знание.Герои

10 июля 2024 17:45
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В течение нескольких месяцев будут идти встречи участников специальной военной операции с молодежью.

Всероссийская акция «Служу Отечеству», организованная Государственным фондом «Защитники Отечества» и Обществом «Знание», началась в нашей стране. Одним из первых регионов, которые включились в этот патриотический проект, стала Самарская область.

В течение нескольких месяцев будут идти встречи участников специальной военной операции с молодежью. Герои СВО поделятся своим опытом, от непосредственных участников борьбы за независимое будущее России ребята смогут узнать о противостоянии, в которое была втянута наша страна. Такие дискуссии позволяют молодым людям стать сопричастными к событиям, формирующим завтрашний день нашей страны.

Сегодня, 10 июля, к акции присоединятся более 20 регионов. В дискуссиях будут участвовать военные корреспонденты, ветераны специальной военной операции. До конца лета акция «Служу Отечеству» в рамках трека Знание.Герои состоится во всех субъектах России.

Как отмечал Президент РФ Владимир Путин, участники и ветераны СВО составляют костяк Вооруженных сил. Также их необходимо задействовать в крупных российских проектах, воспитательной работе с молодежью, включать в управленческие команды муниципалитетов и регионов. Совместная акция Государственного фонда «Защитники Отечества» и Общества «Знание» позволит вовлечь ветеранов СВО в патриотическое воспитание юных россиян. Личный пример наших бойцов – ключевой фактор проекта.

В Тольятти участниками акции стали школьники базы отдыха «Спартак». Они встретились с ветераном кадровым офицером, ветераном СВО, командиром штурмового взвода, социальным координатором Госфонда «Защитники Отечества», награжденного медалью «За Отвагу» Сергеем Алексеевым и военным корреспондентом телеканала «Звезда» Виталием Акиньшиным.

«Мы постарались по возможности рассказать и показать, что на самом деле происходит в зоне СВО и в стране в целом. Как обычные люди становятся героями, какие включаются внутренние процессы, как меняются сами люди, их характер, мировоззрение. Это очень интересно. Радует, что сегодня люди, которые возвращаются из зоны боевых действий востребованы. И наша задача, рассказать об этих людях как можно больше и интереснее, в первую очередь подрастающему поколению. Ведь дети и подростки черпают информацию из интернета. И мы понимаем, что там много недостоверных, фальсифицированных фактов. И я, как журналист, работающий там, на передовой, рассказываю, что видел я», — отметил Виталий Акиньшин.

Спикеры рассказали о событиях на передовой, жизни и быте военнослужащих и гражданских людей, работе журналиста на передовой, поделились личными историями.

«Мы живем в такое время, когда на нашу страну постоянно совершаются нападки со стороны западных стран. И от того, как наши дети сегодня будут заряжены, какой идеологический посыл они получат, зависит будущее нашей страны. Сегодня дети — завтра народ. Поэтому мы уделяем большое внимание воспитательной работе, патриотизму, чтобы наши дети подросли и правильно понимали свои задачи, любили Родину, чтобы наша страна была в надежных руках», — подчеркнул Сергей Алексеев.

Всего в мероприятии приняли участие более 90 школьников.

«С июля по сентябрь 2024 года ветераны СВО в Самарской области будут проводить лекции в школах, вузах, ссузах региона на тему «Диалог о Героизме». Это поможет укрепить патриотические ценности подрастающего поколения личным примером Защитников Родины. Такие лекции помогут сформировать чувство гордости за российских воинов, положительную нравственную оценку действий ВС РФ, сформирует понимание таких понятий как самоотверженность, самопожертвование, великодушие - ценности не только военных Героев, но и каждого гражданина РФ», - отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Самарской области Наталья Полянскова.

Совместная акция Государственного фонда «Защитники Отечества» и Российского общества «Знание» направлена на вовлечение ветеранов СВО в патриотическое воспитание молодежи на основе личного примера.
Заместитель Министра обороны Российской Федерации, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала: «Сейчас формируется совершенно новая система патриотического воспитания, в которой ключевую роль играют те, кто встал на защиту интересов России. Ветераны СВО, как никто другой, могут донести до юных ребят правду о подвиге, о Родине, о мужестве. Молодежь очень позитивно воспринимает рассказы героев, которые сами с большим энтузиазмом берутся за такую работу».
Акция будет проходить в различных форматах, например, проведение ветеранами СВО лекций, мастер-классов, встреч. Уже определены лекторы в регионах России, среди которых популярные военные корреспонденты.

«Акция «Служу Отечеству» — это уникальная возможность для молодого поколения встретиться с Героями, которые прямо сейчас своей самоотверженностью пишут великую историю нашей Родины. Такие встречи дадут возможность ребятам глубже понять значимость патриотизма и гражданской ответственности, вдохновиться подвигами реальных людей, которые заслуживают признания и вечной памяти. И наша общая задача — сделать так, чтобы эта память связывала все поколения россиян. Планируем, что в рамках акции пройдет более тысячи лекций, мастер-классов с ветеранами СВО и военными журналистами», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В рамках акции Обществом «Знание» разработаны методические материалы и проводится обучение спикеров. Разработан план занятия, структура презентации, собраны ответы на самые частые вопросы и предусмотрены материалы в зависимости от возрастных групп с описанием особенностей восприятия каждой.

Отметим, за год работы Государственный фонд «Защитники Отечества» вовлек в патриотическое воспитание молодежи более 3500 тысяч ветеранов специальной военной операции, стал инициатором более 25000 мероприятий патриотической направленности по всей стране, в которых приняло участие почти 500 000 детей и молодежи. В том числе, свыше 300 таких мероприятий прошло в Самарской области.

 

Фото - Российское общество «Знание»

Теги: Самара

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