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В Самарской области Стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс» 2025

22 апреля 2025 13:12
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В Самарской области Стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс» 2025

 

В Самарской области стартовал региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для участников из Самарской области.

Основной площадкой соревнований станет Тольяттинский социально-педагогический колледж. В чемпионате примут участие 598 конкурсантов по 53 компетенциям: Адаптивная физическая культура», «Дошкольное воспитание», «Клининг», «Массажист», «Поварское дело», «Портной», «Ремонт и обслуживание автомобиля», «Социальная работа», «Столярное дело» и другим.

«Поздравляю вас со стартом регионального этапа чемпионата. Более десяти лет «Абилимпикс» открывает новые профессиональные горизонты перед людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Движение помогает формировать инклюзивное общество, в котором каждый человек может реализовать свой потенциал. Региональные этапы чемпионата «Абилимпикс» пройдут во всех 89 субъектах Российской Федерации. В 2025 году в них примет участие более 25 тысяч человек. Участники смогут проявить таланты и продемонстрировать мастерство в более чем двухстах компетенциях», – отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Текущий чемпионатный цикл открывает второе десятилетие движения «Абилимпикс» в России, за 11 лет оно стало крупнейшим и самым узнаваемым в области развития профессиональных навыков среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Кроме соревнований по профессиональному мастерству для участников предусмотрена деловая, культурная, спортивная, профориентационная программы, в ходе которых пройдут мастер-классы, профессиональные пробы, круглые столы и конференции, а также мероприятия, приуроченные к Году защитника Отечества, в том числе выставка творческих работ «Память поколений», техническая выставка «СПО для СВО» и встреча с общественными организациями «детей войны» и ветеранами боевых действий.
Федеральным оператором движения выступает Национальный центр «Абилимпикс» Института развития профессионального образования, осуществляющий научно-методическую и организационно-техническую работу по сопровождению чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ОВЗ. «В 2025 году движение «Абилимпикс» вступает во второе десятилетие. За эти годы тысячи талантливых участников по всей стране и за ее пределами стали одной дружной семьей. Ежегодно увеличивается разнообразие компетенций чемпионата «Абилимпикс», расширяется экспертное сообщество, увеличивается количество добровольцев. Мы надеемся, что наша совместная работа поможет еще большему количеству людей с ограничениями по здоровью обрести профессию и определить свое будущее», – прокомментировала руководитель Национального центра «Абилимпикс» Дина Макеева.

В этом году в список компетенций регионального чемпионата Самарской области включены новые направления: «Кузовной ремонт», «Метрология», «Электромонтаж», «Прикладная эстетика» и «Сборка автомобильных жгутов». Инициатором открытия последней стало ООО «Самараавтожгут». Впервые соревнования пройдут на площадке предприятия. Соревнования пройдут в 3 категориях – «школьники», «студенты», «специалисты».

«Для Самарской области это юбилейный, десятый чемпионат. За эти годы «Абилимпикс» стал одним из знаковых событий для системы инклюзивного образования региона. Самарская губерния в числе первых поддержала идеи «Абилимпикса». Чемпионаты, начинавшиеся как конкурс профессионального мастерства среди студентов колледжей и техникумов, сегодня доступны и для школьников, которые находятся на пути профессионального самоопределения. Из года в год конкурсанты доказывают, что шанс открыть новые профессиональные горизонты и добиться значимых результатов есть у каждого, вне зависимости от физических возможностей», – отметил министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Победители регионального этапа смогут принять участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно пройдет в Москве в октябре текущего года. В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2022 г. №119 победители и призеры Национального чемпионата награждаются сертификатами на право получения дополнительного образования или приобретения специализированных технических средств реабилитации.

Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступают министерство образования Самарской области и Региональный центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».

Фото:  ЦПО Самарской области

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