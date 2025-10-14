Я нашел ошибку
Самарцев приглашают к участию в семейном флешмобе «Мой папа – пример и опора!»
В Самаре Вячеслав Федорищев провел встречу с командой Института развития территорий и исторической среды Самарской области
Два медиапроекта из Самарской области вышли в финал Всероссийской молодежной премии «ШУМ»
14 октября - день рождения самарского водопровода!
продавцы вторичной недвижимости в Самаре готовы снижать цену в объявлении на 4,6%
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Около Самары сотрудник ГАИ спас жизнь мужчине
Каждый пятый самарец хочет сменить работу осенью
В Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений»
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
В Самарской области стартовал проект «Школа права»

14 октября 2025 09:52
В школах Самарской области стартовал проект «Школа права», ставший победителем конкурса Фонда президентских грантов 2025 года. Уроки права с учащимися старших классов провел заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Лев Долонько.

Инициатор проекта – Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», заместителем председателя Исполнительного комитета которой, является Лев Долонько.

Первая встреча с учащимися Академии для одаренных детей (Наяновой) и школы № 6 г. Самара была посвящена вопросам ответственности несовершеннолетних. Ребята узнали, какие виды ответственности предусматривает российское законодательство, разобрали распространенные заблуждения: почему мнение «мне за это ничего не будет» опасно, проанализировали реальные случаи и их последствия – как необдуманный поступок может повлиять на всю жизнь.

Реализация проекта будет осуществляться на протяжении всего учебного года в 25 общеобразовательных учреждениях в 8 муниципальных образованиях Самарской области. Участие в проекте примут более 2500 школьников.

«Такие мероприятия помогают обратить внимание учащихся, что полученные ими правовые знания напрямую влияют на их будущее: позволяют принимать обдуманные решения, не допускать ошибок, которые, при всей кажущейся незначительности, могут коренным образом изменить дальнейшую жизнь в худшую сторону. Интерактивный формат мероприятия позволяет вовлечь ребят в рассуждение, помочь им самостоятельно сделать выводы и помочь учителям в реализации основных образовательных программ», - отметил заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Лев Долонько.​

