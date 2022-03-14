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В Самарской области стартовал первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

14 марта 2022 12:33
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В Самарской области стартовал первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Акция проходит с 14 по 25 марта и направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей региона присоединиться к масштабной общероссийской акции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков!

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23;

- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений».

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