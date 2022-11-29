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В Самарской области стартовал этап онлайн-голосования премии «Бизнес-успех». Победителей регионального этапа национальной премии «Бизнес-успех» выберут уже 1 декабря на стартовом дне регионального форума «Мой бизнес 63. Время новых решений». Жители региона сами определят обладателя премии в номинации «Народный предприниматель».

Правительство региона во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым уделяют особое внимание созданию условий для развития предприятий малого и среднего бизнеса. В регионе действует комплекс мер поддержки предпринимательства, создана сеть центров «Мой бизнес», регулярно проводятся встречи, на которых представители власти и бизнес-сообщества обсуждают текущие вопросы и вырабатывают решения актуальных проблем.

Премия «Бизнес-Успех» - совместный федеральный проект Агентства стратегических инициатив, «ОПОРЫ РОССИИ», Корпорации МСП и Общественной Палаты РФ, направленный на развитие малого бизнеса в регионах России и реализуемый по федеральным направлениям национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Конкурс пройдет в восьми номинациях: «Лучший молодежный проект», «Лучший производственный проект», «Лучший женский проект», «Лучший технологический проект», «Лучший сельскохозяйственный проект», «Лучший проект в сфере торговли и услуг», «Премия для самозанятых», а также «Народный предприниматель».

«В Самарской области создано инициативное бизнес-сообщество, с которым мы находимся в постоянном диалоге, проводим регулярные встречи, вырабатываем совместные решения по вопросам развития делового климата в регионе, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Премия «Бизнес-Успех» позволит нам отметить самых активных предпринимателей, которые работают на благо родного региона и в дальнейшем смогут достойно представить Самарскую область на федеральном уровне».

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо отправить смс с уникальным для каждого участника текстом на короткий номер. Любой желающий может отдать свой голос за предпринимателя-участника только один раз. С номинантами и их достижениями в бизнес-деятельности можно познакомиться на сайте https://bsaward.ru/2022/samara/vote/.

Федеральные организаторы премии — Корпорация «Синергия», «ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия», РСПП, АСИ и Общественная палата РФ. Организатором регионального этапа премии стало министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства СО