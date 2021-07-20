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В Самарской области стало больше разводов

20 июля 2021 12:45
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В Самарской области стало больше разводов

Специалисты посчитали, как часто разводятся жители Самарской области. Оказалось, что в 2021 году этот показатель превысил даже число зарегистрированных браков. Хотя годом раньше ситуация была противоположной.

— В первом квартале 2021 года на 4133 свадьбы пришлось 4376 разводов. Хотя в прошлом году за аналогичный период на 3834 новых семей было всего 3431 расторжение брака, — сообщили в Самарастате.

Такая статистика не понравилась и сотрудникам ЗАГСов. Они даже выдвигали обращение к жителям Самарской области с просьбой не подавать заявления на расторжение брака хотя бы в День семьи, любви и верности.

Местные психологи объясняют холод в паре и последующий распад семьи целой вереницей необдуманных поступков, пишет 63.ру.

Теги: ЗАГС разводы свадьбы

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