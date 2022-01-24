В Самарской области стало больше бешеных животных

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В Самарской области отметили рост заболеваемости бешенством у животных в 2021 году. Показатель стал больше на 7,5% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, отметили специалисты Роспотребнадзора.

Наибольшее число выявленных случаев было зафиксировано в апреле (9) и в декабре (8) 2021 года. Меньше всего животные заражались в августе-сентябре.

По словам специалистов, всего в 2021 году было зарегистрировано 57 случаев заболеваемости бешенством у животных в 23 муниципалитетах. Среди них: 8 случаев в Исаклинском районе, по 4 случая в Безенчукском, Ставропольском, Хворостянском районах, по 3 случая в Самаре, Красноярскомй, Красноармейском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Шенталинском районах, по 2 слуучая в Алексеевском, Больше-Глушицком, Волжском, Пестравском, Сергиевском, Челно-Вершинском районах и по 1 случаю в Жигулевске, а также Борском, Нефтегорском, Похвистневском, Приволжском, Сызранском, Шигонском районах.

В основном среди заболевших преобладает домашний скот – 66,7% или 38 случаев (29 случаев у собак и 9 случаев у кошек). Бешенство диких животных составляет 29,8%. Также стало известно, что в эпизоотических очагах от укусов и других повреждений животных с бешенством пострадал 131 человек, сообщает ГТРК Самара.