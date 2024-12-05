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В Самарской области спрос на курьеров в связи с приближающимися новогодними праздниками и распродажами вырос за месяц на 24%

5 декабря 2024 09:24
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В Самарской области спрос на курьеров в связи с приближающимися новогодними праздниками и распродажами вырос за месяц на 24%

Исследовательский центр Зарплаты.ру проанализировал вакансии, размещенные на сервисе в Самарской области, и выявил повышение спроса на работников сферы доставки.

Заметный рост вакансий связан не только с предпраздничным ажиотажем в торговых сетях, на маркетплейсах, но и с острым дефицитом соискателей. В целом сложности с наймом можно отметить практически по всем профессиям массового найма. Соискательская активность последнее время ниже из-за ряда факторов. Во-первых, на протяжении нескольких лет сильное влияние на кадровую ситуацию оказывает демографическая яма 90-х и начала нулевых, когда на рынок не выходит нужное количество трудоспособных молодых специалистов. Во-вторых, большинство работодателей активно конкурирует за кадры и переманивает работников без квалификации и опыта, с помощью более интересных зарплатных предложений и привлекательных условий работы. 

За год медианная зарплата курьера в регионе выросла на 8%. При этом зарплатная вилка работников доставки колеблется от 50 тыс. до 210 тыс.рублей. Но важно понимать, что максимальный заработок в пиковый сезон зависит от количества заказов, отработанных смен и ненормированного графика работы.  В пиковый сезон при условии полной загрузки и рабочем дне не менее 12-14 часов в Самарской области доставщик может заработать за месяц в среднем 136 тыс.рублей. 

Традиционно основная доля вакансий приходится на курьеров-водителей (50%), остальные — пешие и велокурьеры. В условиях работы работодатели часто указывают ежедневные выплаты, гибкий график и возможность брать дополнительные смены и часы. Кроме того, в вакансиях для работников часто встречаются и бонусы: скидки на тарифы мобильной связи и Интернета, на услуги сервиса доставки, запчасти и страхование для автомобиля, возможность участия в розыгрышах призов среди сотрудников.

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