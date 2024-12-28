В Самарской области сотрудники полиции провели рейд по местам массового скопления подростков вечером

151

В Новокуйбышевске сотрудники отделения по делам несовершеннолетних и патрульно-постовой службы полиции провели профилактический рейд по местам массового скопления подростков в вечернее время.

В ходе мероприятия полицейскими в одном из торговых центров города проведены профилактические беседы с несовершеннолетними, направленные на предупреждение случаев детского травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья, а также исключение фактов вовлечения подростков в незаконную деятельность и профилактику употребления спиртных напитков, табачной продукции и наркотических веществ.

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних напомнили подросткам о важности соблюдения правила безопасного поведения на улице, в общественных местах и местах массового отдыха.