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В Самарской области сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия с жителями региона

3 августа 2023 21:35
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В Самарской области сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия с жителями региона

Полицейские напомнили детям и взрослым правила дорожного движения.

В Самаре в рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы с детьми, отдыхающими в летних лагерях, объяснив им последствия несоблюдения правил дорожного движения.

Профилактические мероприятия прошли в формате диалога, в ходе которого ребята задали интересующие их вопросы, касающиеся безопасного поведения на дороге.

Автоинспекторы повторили с детьми правила дорожного движения, рассказали, какие основные «ловушки» могут встретиться на дорогах населенных пунктов.

В обязательном порядке проговорили правила использования велосипедов, скутеров, а также средств индивидуальной мобильности. Сотрудники полиции напомнили о необходимости использования защитной экипировки и световозвращающих элементов в темное время суток.

Для закрепления полученных знаний о безопасном поведении на дороге детям показали обучающие видеоролики, где наглядно демонстрируются нарушения правил дорожного движения.

В завершении встречи ребята поблагодарили организаторов за познавательное мероприятие.

Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти провели мероприятие с детьми и взрослыми, гуляющими на улицах города: «Мы гуляем во дворе - вспоминаем ПДД!».

Автоинспекторы рассказали о нововведениях, касающихся правил управления средствами индивидуальной мобильности, участникам дорожного движения, Особое внимание было уделено юным водителям самокатов и их родителям, которым вручались специальные тематические листовки с разъяснением, как и где можно передвигаться, чтобы поездка стала безопасной.

Сотрудники ГИБДД Жигулевска провели профилактические беседы с детьми и их родителями в одном из городских парков.

Во время мероприятия полицейские напомнили ребятам о правилах дорожного движения при переходе проезжей части как пешком, так и на самокате и велосипеде. Рассказали о том, что всем участникам дорожного движения необходимо иметь на одежде световозвращающие элементы.

Родителям напомнили о важности постоянного контроля за поведением несовершеннолетних во время прогулок в дворовой территории и о том, какие опасности могут подстерегать на дороге и как избежать «дорожных ловушек».

В завершении беседы каждый ребенок получил в подарок световозвращающий брелок.

В Клявлинском районе сотрудники Госавтоинспекции на автодороге М-5 Урал провели профилактическое мероприятие "Мото".

В ходе рейда автоинспекторы провели профилактические беседы с водителями мототранспорта о важности соблюдения правил дорожного движения, об ответственности за административные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, а также о необходимости использования специальной защитной экипировки. Особое внимание уделялось несовершеннолетним водителям.

 Госавтоинспекция напомнила владельцам мототранспорта о строгом соблюдении установленного скоростного режима, правил обгона и маневрирования, безопасного интервала и дистанции во время движения и о необходимости мотолюбителям и их пассажирам во время движения быть в мотошлеме. Для минимизации травм в случае аварии рекомендовали использовать защитную экипировку. В тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости необходимо использовать световозвращающие элементы.

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