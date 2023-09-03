В Самарской области сотрудники МВД и общественники проводят профилактические беседы с пенсионерами

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Гостям реабилитационного центра напомнили, как защитить денежные средства от мошенников.

В рамках акции «Школа безопасности для пенсионеров» сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Похвистневский» и представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел посетили реабилитационный центр, где следователь следственного отдела лейтенант юстиции Инесса Цекало рассказала отдыхающим, как обезопасить себя от действий мошенников.

Следователь напомнила гражданам о различных видах мошенничества и их схемах, призвала быть бдительными – не верить угрозам и запугиваниям незнакомцев по телефону, которые играют на эмоциях и доверчивости пенсионеров. Напомнила, что, как правило, злоумышленники занимают телефонную линию и на сотовом и на стационарном телефоне, не давая возможности связаться с родственниками или с полицией. «Самый верный способ в такой ситуации – это прекратить разговор и выключить телефон на некоторое время. Вы всегда можете обратиться за помощью к соседям или прохожим на улице, одолжить телефон и связаться с близкими», - отметила лейтенант юстиции.

Также следователь предупредила пенсионеров: «При разговоре с незнакомыми абонентами избегайте однозначных ответов «да» или «нет», никогда не сообщайте смс кодов или данных банковской карты. Всю информацию, которую злоумышленники получают от самих же граждан, они используют для кражи данных и денежных средств».

В завершение встречи представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Татьяна Лупцова раздала присутствующим тематические памятки с описанием различных схем мошенничества, а также способами как обезопасить себя и куда обращаться, если стал жертвой злоумышленников. Также общественница призвала передать услышанную информацию своим родственникам и знакомым, чтобы предупредить их от действий аферистов.