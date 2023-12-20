В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия с детьми и их родителями

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Полицейские в рамках акции «Внимание дети! Зимние каникулы» напомнили родителям о правилах безопасности на улице.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и повышения культуры безопасного поведения на улицах, полицейские регулярно проводят по всей области мероприятия и акции.

Так, в Волжском районе старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних Наталья Приц в рамках акции «Внимание дети! Зимние каникулы» провела профилактическую беседу с родителями и их детьми. Напомнила, что кататься с горок нужно строго в тех местах, где это безопасно, а именно на огороженных детских площадках, в елочных комплексах и иных местах, специально отведенных для этого. Ни в коем случае нельзя устраивать несанкционированные горки вблизи проезжей части, выезжая на нее в процессе катания, так как это может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Она призвала родителей при переходе через дорогу всегда высаживать ребенка из саней, и переходить за руку или нести его на руках.

Аналогичное мероприятие прошло в Кошкинском районе. В преддверии зимних каникул во всех образовательных учреждениях района проведены уроки безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям контролировать каникулярный досуг своих детей и исключить факты бесконтрольного пребывания школьников вблизи дорог.

Подобные мероприятия проходят на территории всего региона.