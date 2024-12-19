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В Самарской области состоялся юбилейный молодежный форум «Мой выбор – семья!»

19 декабря 2024 10:28
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В Самарской области состоялся юбилейный молодежный форум «Мой выбор – семья!»

В День образования органов ЗАГС Российской Федерации в Самарской области состоялся молодежный форум «Мой выбор – семья! 2024». Его участниками стали студенты самарских вузов и ссузов. Мероприятие прошло на площадке выставки «Самара» в музее им. П.В. Алабина.

«Идея проведения этого форума впервые прозвучала в 2018 году. За это время участниками форума стали несколько тысяч человек. Каждый год мы подбираем самые актуальные интерактивные форматы, в рамках которых максимально раскрывается ключевая тема - сохранение традиционных семейных ценностей. Сегодня она звучит в формате выставки «Самара»!», - сказала руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник, открывая пятый, юбилейный молодежный форум.

Об ответственном выборе своего будущего, человека, с которым создавать семью, преданности выбранному пути с участниками форума говорил защитник Отечества, многодетный отец Максим Девятов. «Никогда не предавайте ваш выбор в плане семьи, второй половинки, близких людей. Если вы выбрали, взяли ответственность, идите с этим выбором до конца. Семья - самое важное в жизни. Именно в семье закладываются самые важные ориентиры. И именно крепкая и нерушимая семья делает нас сильнее, увереннее», - подчеркнул Герой России, общественный советник Губернатора Самарской области Максим Девятов.

Участники в интерактивном диалоге со спикерами разобрали вопросы вступления в брак и ответственного родительства, а также затронули актуальную в наши дни тему сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей в условиях мировых вызовов.

На открытой лекции «Сила V Семье. Искусство отношений. Путь к семейному долголетию» участники затронули тему эффективной коммуникации и распределения ролей в паре, построения крепких и гармоничных отношений.

В амфитеатре выставки «Самара» прошел интерактивный коммуникатор «Сила V Семье», где ребята рассуждали о том, почему важно помнить историю своей семьи, бережно хранить и передавать память о предках будущим поколениям.

«Семья нужна, чтобы поддерживать друг друга, быть вместе. Семья – это большая ценность и счастье. Родители, дети, родные и близкие – это наша сила, это наша связь с прошлым и будущим. Было интересно об этом говорить. Мы сегодня много думали, говорили, что безусловно поможет принимать важные решения в будущем», - поделились эмоциями ребята после окончания форума.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал, что будущее региона за талантливой молодежью. По его поручению реализуется проект «Команда развития Самарской области», в котором участвуют студенты самарских вузов, на 10 млн рублей увеличен грантовый фонд молодежного форума «iВолга», готовится масштабная программа «Инженеры будущего» и другие инициативы, направленные на развитие молодежи и создание условий для ее продвижения в различных отраслях деятельности.

Фото - https://vk.com/63zags.

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