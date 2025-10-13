Я нашел ошибку
Это целый цикл встреч и занятий, призванных помочь читателям познакомиться с миром профессий.
«От увлеченности к профессии»: в Самарской областной детской библиотеке пройдет Неделя профориентации
Музыкальный проект военно-патриотических программ «ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!»
В регионе пройдут концертные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи
Центральный образ – женщина с серпом в одной руке и снопом пшеницы в другой – олицетворяет стойкость, самоотверженность и несгибаемую силу духа сельских тружеников.
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
За сутки в Волжском районе общая площадь горения травы составила 89 000 квадратных метров
С 10 по 12 октября в Самарской области произошло 7 лесных пожаров
В выходные в Самарской области пьяными за рулем задержаны 57 водителей
В Самаре пройдет очный региональный этап конкурса «Моя профессия – ИТ»
Стало известно, кто возглавит Новокуйбышевск до момента назначения постоянного мэра.
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
В Самаре экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
В Самарской области состоится Первый региональный форум «Единение»

13 октября 2025 13:36
118
в Самарской области состоится Первый региональный форум «Единение»

16 октября 2025 г. в Самарской области состоится Первый региональный форум «Единение», направленный на укрепление диалога и межведомственных связей органов исполнительной, законодательной власти региона и церковных структур Самарской Митрополии для решения стратегических задач, поставленных государством и Русской Православной Церковью в сфере туризма, паломничества, образования, работы с молодёжью. Форум также нацелен на развития внутреннего, въездного, выездного религиозного туризма и паломничества, в том числе, для молодёжи.

Ранее, в мае этого года, в Псковской области  прошел Международный Конгресс «Единение», организатором которого выступила Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при поддержке Министерства экономического развития РФ и Государственной Думы.

Самарский регион первым в России перенес данный опыт на региональный формат. Организатором Форума выступила Самарская Митрополия и Комиссия по развитию паломничества и принесению святынь, при поддержке Правительства Самарской области, Самарской Губернской Думы, Центра стратегических разработок (Москва). Соорганизаторами являются: Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Площадкой мероприятия 16 октября станет Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского (Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная , 4а).

Ранее, 6 октября, в Молодежном многофункциональном центре г.о. Самара в рамках форума «Единение» состоялась Молодежная стратсессия «Наш маршрут». 

В работе Форума в Тольятти примут участие представители региональных органов власти в сфере туризма, образования и молодёжной политики; епархиальные паломнические службы/центры, представители епархиальных отделов по делам молодёжи, миссионерству, катехизации; представители туристического бизнеса; руководители образовательных учреждений; профильных объединений сферы туризма; молодёжные объединения; руководители АНО, авторы проектов для молодёжи, экскурсоводы, СМИ и иные заинтересованные лица.

