16 октября 2025 г. в Самарской области состоится Первый региональный форум «Единение», направленный на укрепление диалога и межведомственных связей органов исполнительной, законодательной власти региона и церковных структур Самарской Митрополии для решения стратегических задач, поставленных государством и Русской Православной Церковью в сфере туризма, паломничества, образования, работы с молодёжью. Форум также нацелен на развития внутреннего, въездного, выездного религиозного туризма и паломничества, в том числе, для молодёжи.

Ранее, в мае этого года, в Псковской области прошел Международный Конгресс «Единение», организатором которого выступила Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при поддержке Министерства экономического развития РФ и Государственной Думы.

Самарский регион первым в России перенес данный опыт на региональный формат. Организатором Форума выступила Самарская Митрополия и Комиссия по развитию паломничества и принесению святынь, при поддержке Правительства Самарской области, Самарской Губернской Думы, Центра стратегических разработок (Москва). Соорганизаторами являются: Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Площадкой мероприятия 16 октября станет Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского (Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная , 4а).

Ранее, 6 октября, в Молодежном многофункциональном центре г.о. Самара в рамках форума «Единение» состоялась Молодежная стратсессия «Наш маршрут».

В работе Форума в Тольятти примут участие представители региональных органов власти в сфере туризма, образования и молодёжной политики; епархиальные паломнические службы/центры, представители епархиальных отделов по делам молодёжи, миссионерству, катехизации; представители туристического бизнеса; руководители образовательных учреждений; профильных объединений сферы туризма; молодёжные объединения; руководители АНО, авторы проектов для молодёжи, экскурсоводы, СМИ и иные заинтересованные лица.