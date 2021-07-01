В Самарской области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Зона обслуживания пожарного поезда Самара составляет порядка 200 км по железной дороге общего пользования.
Сегодня в честь 100-летия пожарного поезда в Самаре установлена мемориальная доска
«Огненная дуга» – это концептуальный военный музей, представляющий особую ценность для будущих поколений, место, где можно с пользой провести время и отдохнуть всей семьей.
В  селе Борское запустят новый туристический объект – музей-панорама «Огненная дуга»
Углубленная программа рассчитана на выявление постковидного синдрома и других последствий COVID-19.
В регионе расширена программа диспансеризации для жителей, перенесших коронавирусную инфекцию
На Форуме выступили Президенты двух стран – Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Дмитрий Азаров принял участие в работе форума, посвящённого научно-техническому сотрудничеству России и Беларуси
Полным ходом идут работы первого этапа благоустройства сквера по ул. Красноармейская.
В Камышле благоустраивают новые места для отдыха и досуга жителей
За время акции вакцинацию против коронавируса прошли около 22 тысяч человек.  
В Тольятти подвели первые итоги акции «Здоровью – ДА»
Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1б» двигатели РД-107А/РД-108А отработали штатно.
Двигатели «ОДК-Кузнецов» обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Восточный  
Поскольку это животное ассоциируется с Россией.
Российским синхронисткам запретили выступать в Токио в купальниках с изображением медведей
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.91
0.19
EUR 86.41
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают к участию в фестивале скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов

1 июля 2021 15:42
129
Объявлен оранжевый уровень опасности.

По информации Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 01 по 05 июля в Самарской области сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс».

При повышенном уровне пожарной опасности возрастает риск природных пожаров. Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п.;

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Теги: пожарная опасность лесов высокая чрезвычайная

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
1 июля 2021  12:29
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
338
Готовность к приёму пациентов нового COVID-госпиталя в Самаре проверил Дмитрий Азаров
1 июля 2021  12:13
Готовность к приёму пациентов нового COVID-госпиталя в Самаре проверил Дмитрий Азаров
230
На Ново-Садовой в Самаре изменится схема движения
1 июля 2021  10:30
На Ново-Садовой в Самаре изменится схема движения
206
Что изменится в жизни россиян с июля 2021 года
1 июля 2021  09:45
Что изменится в жизни россиян с июля 2021 года
203
Изменены сроки проведения и формат Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году
30 июня 2021  11:28
Изменены сроки проведения и формат Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году
462
Весь список