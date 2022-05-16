В Самарской области смертность превысила рождаемость

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Стали известны статистические данные по соотношению умерших и родившихся в Самарской области за январь — февраль 2022 года.

— Число родившихся по сравнению с январем — февралем 2021 года сократилось на 2,5%, число умерших — на 5,6%, превысив число родившихся в 2,2 раза (в январе — феврале 2021 года — в 2,3 раза), — следует из доклада о социально-экономическом положении Самарской области за январь — март 2022 года.

Так, в январе — феврале 2021 года в регионе родилось 3923 человека, умерло 9094. В январе — феврале 2022 года родилось 3825 человек, умерло 8588.

Но есть и положительная тенденция по росту браков: в 2021 году в этот период ЗАГС зарегистрировал 2006 пар (1858 разводов), а в 2022-м — 2070 (1856 разводов).

В докладе отмечается, что эти показатели характеризуют естественное воспроизводство населения Самарской области, пишет 63.ру.