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В Самарской области семьи с детьми получают поддержку государства

1 марта 2024 13:14
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В Самарской области семьи с детьми получают поддержку государства

Более 150 тысяч семей Самарской области, среди которых есть и многодетные, получают социальные меры поддержки. Всего в регионе действуют около 25 мер господдержки семей с детьми. Благодаря выплатам, пособиям и компенсациям семьи могут рассчитывать на помощь государства на каждом этапе – от рождения ребенка до начала его взрослой самостоятельной жизни.

Напомним, что по решению Президента РФ Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи. Приоритетным направлением государственной политики были и остаются благополучие семей с детьми, стимулирование многодетности, укрепление традиционных семейных ценностей и роли ответственного родителя в семье, поддержка молодых семей. На решения этих задач направлен национальный проект «Демография».

В Самарской области многое делается для того, что поддержка семей с детьми была всесторонней. Этот вопрос находится на постоянном контроле Губернатора Дмитрия Азарова. Благодаря совместной планомерной работе, проводимой правительством региона, в этом году на социальную поддержку семей с детьми в регионе будут направлены рекордные средства – порядка 46 миллиардов рублей – из федерального и областного бюджетов.

Многодетная семья Молодыко из Приволжского района стала родной для 16 приемных детей. Супруги Александр и Елена вместе уже более 20 лет. Старшие дети уже выросли и ведут самостоятельную жизнь. Сейчас в приемной семье одиннадцать детей в возрасте от 4 до 17 лет. Всесторонняя поддержка государства, в том числе различные выплаты и пособия как по линии социальной защиты населения, так и от Социального фонда РФ, помогает супругам.

«Мне всегда дети нравились, очень хотела большую семью. Супруг меня поддержал, и мы стали родителями для наших ребят. Вот и идём по этому пути. Сегодня, конечно, помощь, которую получает наша семья, бесценна и является большим подспорьем», - говорит многодетная мама Елена.

Приёмные родители всецело посвящают себя семье: это и совместные домашние дела, и школьная жизнь, и родительские встречи по обмену опытом в воспитании детей.  Александр и Елена стараются быть для детей достойным примером, воспитывают в них уважение к старшим и друг к другу, прививают любовь к труду и взаимопомощи. В семье есть свои традиции, которые теперь уже передаются не только детям, но и внукам.

В 2018 году глава семьи Александр Молодыко стал победителем областного конкурса общественного признания «Во славу Отцовства». А многодетная приемная мама Елена является членом общественной организации приёмных родителей Самарской области. Супруги награждены многими наградами за родительский труд и достойное воспитание детей.

 

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