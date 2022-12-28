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В Самарской области с 2023 года вводится Единое пособие на детей и беременных женщин

28 декабря 2022 16:16
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Пособие можно оформить на каждого ребенка в семье. Выплата назначается на год.

В соответствии с поручением Президента России Владимира Владимировича Путина в Самарской области создается целостная бесшовная система государственной поддержки нуждающихся семей: от периода беременности женщины до достижения ребенком 17 лет.

С 1 января 2023 года вводится ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (далее – единое пособие на детей и беременных женщин, единое пособие), которое объединит действующие сегодня меры социальной поддержки:

 ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности;
 ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
 ежемесячная выплата на второго ребенка из средств материнского капитала;
 ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующего ребенка;
 ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;
 ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Полномочия по назначению и выплате Единого пособия переданы Фонду пенсионного и социального страхования.

Обратиться за единым пособием могут:

- беременная женщина в случае, если срок ее беременности составляет 6 и более недель, и она встала на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель);

- один из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей)) ребенка в возрасте до 17 лет, являющийся гражданином Российской Федерации и постоянно проживающий на территории страны.

Размер пособия будет зависеть от размера дефицита дохода семьи и составлять 50% (6554 руб.), 75% (9831 руб.) или 100% (13108 руб.) регионального прожиточного минимума для детей.

Кроме того, при назначении единого пособия применятся аналогичный, как при назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, адресный комплексный подход к оценке жизненной ситуации семьи:

- среднедушевой доход ниже прожиточного минимума (в 2023 году – 13513 руб.);
- имущество семьи отвечает установленным требованиям;
- родители имеют официальный доход, подтвержденный данными налоговой инспекции, или объективные причины для его отсутствия.

Пособие можно оформить на каждого ребенка в семье. Выплата назначается на год.

Преимущества ЕДИНОГО пособия для семей с детьми:

- поддержка от беременности до 17 лет по единым правилам вне зависимости от очередности рождения;

- поддержка на каждого ребенка (первого, второго, третьего и последующего);

- оформление по одному заявлению на всех детей;

- единый оператор.

Для оформления данного пособия достаточно подать только одно заявление в электронном виде без предъявления семьей бумажных документов. Сделать это можно в электронном виде с использованием Единого портала государственных услуг, через МФЦ или лично в клиентских службах Фонда пенсионного и социального страхования. Документы необходимые для назначения выплаты будут запрашиваться через систему межведомственного взаимодействия.

 

Фото:   ru.freepik.com

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