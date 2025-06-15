В Самарской области резко поднимется уровень ультрафиолетового излучения

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В начале рабочей недели резко поднимется уровень ультрафиолетового излучения. Если в воскресенье, 15 июня, он составит всего 2 балла, то в понедельник находиться на солнце будет очень опасно.

«16 июня УФ-индекс поднимется до 8 баллов. По специальной шкале это считается очень высоким уровнем излучения», — следует из прогноза «Гисметео».

Ультрафиолетовое излучение солнца полезно для организма в малых дозах, но опасно в больших. УФ-индекс 0–2 балла считается низким, 3–5 баллов — умеренным, 6–7 баллов — высоким, 8–10 баллов — очень высоким; 11 баллов и выше — экстремальный уровень. УФ-индекс 8 и выше баллов обозначает высокую опасность, когда желательно оставаться в помещении, а на улице необходимо использовать средства защиты от солнца, носить головные уборы и легкую, закрывающую от солнца одежду, пишет 63.ру.

При этом синоптики обещают в Самаре и области грозовые дожди и «похолодание» до +21…+26 °C днем и +11…+16 °C ночью.