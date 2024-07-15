В Самарской области прошли соревнования полицейских-кинологов

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В состязании по нескольким служебным дисциплинам приняли участие сотрудники полиции и их четвероногие напарники.

На днях на базе Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области завершились областные соревнования специалистов-кинологов.

Цель соревнований – повышение уровня профессионального мастерства специалистов, совершенствование уровня натренированности служебных собак и ценный обмен опытом.

За два дня соревнований участники со своими верными друзьями прошли несколько достаточно непростых испытаний: поиск взрывчатых веществ и взрывных устройств, поиск наркотиков, задержание предполагаемого преступника, проработка запахового следа и другие.