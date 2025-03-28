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В Самарской области пройдёт Международный молодёжный исторический форум «Сохранённая память»

28 марта 2025 17:26
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Более 300 участников из России и зарубежных стран соберутся для разработки новых форматов сохранения исторической памяти.

С 3 по 6 апреля в загородном комплексе «Циолковский» Самарской области пройдёт Международный молодёжный исторический форум «Сохранённая память», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Более 300 участников из России и зарубежных стран – активистов патриотических объединений, волонтёров, руководителей НКО и молодёжных организаций – соберутся для разработки новых форматов сохранения исторической памяти.

Программа форума включает пять тематических треков: руководители центров подготовки добровольцев примут участие в стратегических сессиях по развитию волонтёрского движения; медиаспециалисты обсудят создание качественного исторического контента; разработчики представят новые интерактивные образовательные форматы; общественники рассмотрят вопросы популяризации традиционных ценностей; руководители НКО разработают проекты по сохранению исторической памяти. Участников ждут мастер-классы и тренинги от ведущих региональных и федеральных экспертов, которые поделятся опытом в сфере патриотического воспитания.

«Наш форум — это мост между поколениями, где история оживает в руках молодых людей. Участники из разных уголков России и других стран смогут не просто познакомиться с героическими страницами Великой Отечественной войны, но и принять непосредственное участие в их сохранении. Через инновационные подходы, образовательные технологии и диалог с ведущими специалистами мы помогаем в системной патриотической работы на местах. Убеждена, что проекты, которые появятся в ходе форума, помогут в сохранении исторической памяти», — подчёркивает заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко.

5 апреля в универсальном комплексе МТЛ «Арена» состоится торжественное закрытие Форума с участием почётных гостей, ветеранов и известных общественных деятелей. В рамках заключительной панельной дискуссии будут подведены итоги работы и представлены лучшие проекты участников.

«Самарская область вносит свой вклад в подготовку к 80-летию Великой Победы, и Международный форум – важная часть нашей работы, – отмечает исполнительный директор СамРО ВОД «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ», руководитель Самарского отделения  Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы Сергей Андриянов. – Мы создаем площадку, где молодые патриоты получают не только знания, но и реальные инструменты для сохранения исторической правды. Здесь рождаются проекты, которые будут реализованы в регионах и станут нашим общим вкладом в дело памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны».

В рамках форума пройдет конкурс «Росмолодёжь.Гранты», где участники смогут получить поддержку для реализации своих инициатив. Регистрация на мероприятие продолжается на платформе Росмолодёжи до 30 марта.

Теги: Самара

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