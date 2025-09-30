В Самарской области пройдут очные этапы Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»

136

30 сентября, в День российского интернета, состоялся старт хакатонов нового сезона Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в формате онлайн-конференции.

Основной тема сезона объявлен — «Технологический суверенитет: технологии будущего — в наших руках». Именно сегодня стране как никогда необходимы практические решения, и конкурс станет уникальной площадкой, где участники смогут разработать проекты, направленные на развитие сервисов и создание отечественных аналогов на базе российских платформ.

«Это уникальная возможность для школьников, студентов колледжей и вузов и просто молодых специалистов со всей страны проверить свои знания, воплотить идеи и поделиться мечтами. Этот проект открывает для ребят путь к интересной и яркой карьере в сфере ИТ. Профориентация в сфере информационных технологий — это не только выбор профессии. Это, в первую очередь, стратегический шаг для развития нашей цифровой экономики в целом. Создание системных решений — от ранней профподготовки в школах до стажировок у ведущих компаний — поможет нам двигаться вперед и достигать новых высот. Конкурс «Моя профессия – ИТ» уже сегодня помогает создавать региональные ИТ-экосистемы, дает молодежи возможность войти в цифровой мир, а регионам — понять, какие компетенции уже есть и что нужно развивать дальше. Он поощряет рост стартапов, технологического предпринимательства и формирует настоящее ИТ-сообщество. Я уверен, что в этом году конкурс станет еще масштабнее, ярче и интереснее», – отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина конкурс «Моя профессия – ИТ» с 2025 года включён в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» в качестве одной из лучших региональных практик.

«За девять лет в проекте приняли участие более 40 000 талантливых школьников и студентов. С этого года конкурс стал частью Президентской платформы «Россия — страна возможностей». А это значит, что вы получите доступ к целой системе проектов, наставничеству от лидеров отрасли, стажировкам в ведущих компаниях, участию в федеральных проектах и, самое главное, к реальному влиянию на будущее страны.

В проекте «Моя профессия – ИТ» вы получите возможность пройти образовательные курсы и определить свою будущую роль в команде — дизайн, разработка или управление проектами. Лучшие из вас смогут попасть на финальный этап конкурса, на котором вы сможете познакомиться с лидерами отрасли ИТ-технологий. Ну а самое главное – показать свои таланты в решении конкретных кейсов практически важно для страны», – сказал первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

В этом сезоне конкурс расширяет свою географию, очные региональные этапы пройдут в 20 регионах России. Региональными организаторами мероприятия выступают представители следующих регионов: Самарская область, Калининградская область, Санкт-Петербург, Архангельская область, Республика Башкортостан, Челябинская область, Омская область, город Москва, Ярославская область, Московская область, Владимирская область, Республика Мордовия, Брянская область, Воронежская область, Херсонская область, Запорожская область, Донецкая область, Луганская область, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край и Приморский край.

Для участников из других регионов предусмотрены онлайн хакатоны. 10 октября начнется Стартовый онлайн-хакатон в рамках Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ», который откроет серию хакатонов по всей стране. В нем може принять участие любой желающий, независимо от места проживания в России. Этот хакатон — идеальная возможность попробовать свои силы в командной работе, получить бесценный опыт и найти единомышленников.

«Всероссийский конкурс «Моя профессия – ИТ» по праву стал одним из ведущих событий в сфере цифрового образования и профориентации нашей страны. Я особенно хочу подчеркнуть, что Республика Саха (Якутия) всегда уделяла и будет уделять большое внимание подготовке кадров в сфере ИТ и цифровых технологий.

Конкурс зародился в Якутии и сегодня отмечает свое 10-летие. За это время он превратился в мощную платформу, которая помогает школьникам, студентам и молодым специалистам открыть для себя огромный мир ИТ, сделать первые шаги в профессию, попробовать свои силы в реальных проектах и почувствовать себя частью большой команды. Сегодня, в эпоху стремительных перемен, цифровые технологии определяют развитие всех сфер нашей жизни: от экономики и образования до здравоохранения и культуры. Россия делает ставку на технологический суверенитет, на развитие собственных решений в кибербезопасности, искусственном интеллекте и других направлениях.

За годы существования конкурса тысячи ребят получили возможность заявить о себе. Это доказывает, что он — настоящий социальный лифт, открывающий путь к профессиональной самореализации. Хочу выразить глубокую благодарность организаторам, наставникам, партнерам конкурса за ваш энтузиазм, веру в талантливую молодежь и за огромный труд, который вы вкладываете в развитие этого проекта. Желаю всем участникам вдохновения, уверенности и побед. Пусть этот конкурс станет для вас важной ступенью к будущим свершениям, а идеи найдут свои воплощения и принесут пользу и вам, и всей нашей стране!», – отметил Глава Якутии Айсен Николаев.

На конференции, приуроченной к запуску хакатонов Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ», были представлены основные этапы, форматы, новшества, обновленные стандарты кейсовых заданий и критерии оценки экспертов. Одним из зменений стало расширение возрастного диапазона участников: теперь школьники с 6 класса могут попробовать свои силы в области ИТ. Кроме того, категория студентов была обновлена, и теперь в нее входят не только студенты колледжей и вузов, но и специалисты.

«В этом году ожидается участие более 30 000 школьников, студентов и молодых специалистов из всех регионов, готовых уже сегодня создавать будущее страны. Это будущее, формируется здесь и сейчас. Страна делает стратегический выбор в пользу собственных технологий, решений и кадров — и именно молодые ИТ-таланты станут теми, кто будет строить цифровую Россию завтрашнего дня.

Конкурс «Моя профессия – ИТ» — больше, чем просто соревнование. Это платформа для воплощения конкретных идей: здесь идеи превращаются в работающие прототипы, а проекты — в решения, которые нужны регионам, обществу и всей стране», – подчеркнул генеральный директор Дирекции конкурса «Моя профессия – ИТ» Мичил Стручков.

С приветственной речью для участников на онлайн-конференции конкурса «Моя профессия – ИТ» выступили Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, заместитель Министра просвещения Российской Федерации Ирина Шварцман, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев, Первый заместитель Генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов, Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Первый заместитель председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга Павел Розов, Заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Антон Савин, Первый заместитель Министра образования Республики Мордовия Юлия Грызулина, Заместитель Министра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир, Руководитель Центр опережающей профессиональной подготовки Брянской области Александра Криворот, И.о.ректора Северного Арктического федерального университета им. М.В.Ломоносова Михаил Данилов, Директор Белорецкого педколледжа Республики Башкортостан Гульшат Равилевна, Директор АНО «Цифровое развитие» Калининградской области Юлия Скабицкая, СММ-специалист Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Ирина Ширяева, Представитель сообщества «ТопБЛОГ» Мария Исаева, Председатель оргкомитета Всероссийского конкурса «ГИСИТ» Михаил Черосов, Главный организатор Всероссийского конкурса «ГИСИТ» Моисей Захаров, Продакт менеджер Компания «Drivee» Аина Попова, Менеджеры по работе с регионами Дирекции конкурса «Моя профессия – ИТ» Татьяна Винокурова и Олеся Савельева, Менеджер по работе с экспертами Дирекция конкурса «Моя профессия – ИТ» Кирилл Непомилуев, выпускники конкурса «Моя профессия – ИТ» Андрей Васильев и Вероника Гилева.

Всероссийский конкурс «Моя профессия – ИТ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Регистрируйтесь на конкурс и проходите онлайн-тестирование по ссылке: https://rsv.ru/competitions/project/1/73eb58ac-d81b-4279-b5e8-28cda5b00ba0/

Фото: «Россия — страна возможностей»