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В выходные, 21 и 22 июня 2025 года, в Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби – началу самой кровопролитной и страшной в истории нашей страны Великой Отечественной войны, унесшей жизни более 27 млн человек.

В память о трагических событиях вечером 21 июня в Самаре на площади Славы в рамках международной акции «Огненные картины войны» и всероссийской акции «Свеча памяти» Волонтеры Победы создадут огненную картину, посвященную вкладу региона и его жителей в Победу. Также состоится возложение цветов и лампад к Вечному огню.

22 июня в 12:15 по Московскому времени одновременно по всей России будет объявлена минута молчания. На эту минуту в стране будет прервано вещание в эфире телевидения и радио, а в храмах Русской православной церкви зазвонят колокола. Минута молчания - это символ общей народной памяти и скорби о каждом погибшем и всех жертвах войны.

22 июня в городах и районах Самарской области также пройдут другие мероприятия, посвященные началу войны, в том числе возложения цветов и венков к Вечному Огню и мемориалам Победы.

Фото: Министерство молодежи Самарской области