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Стать «лаборантом» – смогут все желающие старше 12 лет.
В Самарской области пройдет массовая акция по проверке научных знаний «Открытая лабораторная» 
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В Самарской области пройдет массовая акция по проверке научных знаний «Открытая лабораторная» 

10 ноября 2023 16:38
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Стать «лаборантом» – смогут все желающие старше 12 лет.

11 ноября 2023 года массовая акция по проверке научных знаний «Открытая лабораторная» («Лаба») пройдет более чем в пятнадцати регионах России, в том числе и в Самарской области. Мероприятие приурочено к Всемирному дню науки за мир и развитие. Участники акции смогут проверить научность своей картины мира в крупнейших ведущих университетах, музеях, библиотеках и иных публичных пространствах. Центральной площадкой акции станет павильон «АТОМ» на ВДНХ (Москва). В Самаре главной площадкой «Лабы» был выбран Самарский политех.

«Неожиданно акция вышла за пределы региона. К просветительскому проекту присоединился Новокуйбышевск, Сызрань и Тольятти. Очень надеюсь, что акция пройдет на ура: ведь наши партнеры приготовили классные подарки, «завлабы» – любопытные лекции, а на некоторых площадках предусмотрены интересные активности», – отмечает кандидат филологических наук, региональный координатор акции, редактор управления пресс-службы и информации Самарского политеха Ксения Морозова.

Принять участие в «Лабе» – то есть стать «лаборантом» – смогут все желающие старше 12 лет. Гостям предстоит ответить на десятки занимательных вопросов и заданий, что поможет им проверить свою естественно-научную картину мира. Далее опытные «завлабы» – ученые университетов и другие яркие медийные личности – назовут правильные ответы и подробно разберут каждое задание.

«Лаборанты», набравших наибольшее количество баллов, ждут:

• книги от издательства «Альпина Нон-Фикшн»;
• билеты в музейно-выставочный центр «Самара Космическая»;
• сертификат на фотосессию и запись песни в Центре прототипирования современной музыки и звукового дизайна «Звучи!» Самарского государственного института культуры;
• сертификат на посещение планетария Самарского государственного национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева;
• билет на одну из экскурсий в Самарский государственный медицинский университет.

Кроме этого, каждому «лаборанту» подарят один из выпусков «Технополиса Поволжья» – научно-
популярного журнала Самарского государственного технического университета

Локации и ведущие подбирались таким образом, чтобы придать каждой площадке особую тематическую направленность. Перед тестом «завлабы» прочитают занимательные лекции. Всего в Самарском регионе запланировано 13 локаций.

1. Тематика главной площадки: «Экология»
Адрес: Самарский политех, аудитория 312, учебный корпус № 1 (г. Самара, ул. Первомайская, д. 18)
Время начала: 12.00
«Завлаб»: Ольга Тупицына, доктор технических наук, завкафедрой «Химическая технология и промышленная экология», главный специалист научно-аналитического центра промышленной экологии СамГТУ
Тема доклада: «Экология – наука о жизни для жизни»
Регистрация: https://openlaba.timepad.ru/event/2646207/

2. Тематика площадки: «История науки»
Адрес: Центральная библиотека им. А.С.Пушкина (г. Новокуйбышевск, Библиотечный проезд, д. 1)
Время начала: 11.00
«Завлаб»: Максим Еремин, кандидат филологических наук, начальник управления пресс-службы и информации СамГТУ
Тема доклада: «История большого взрыва, или Как рождалась наука в Новокуйбышевске»
Регистрация: https://openlaba.timepad.ru/event/2657623/

3. Тематика площадки: «Аддитивные технологии»
Адрес: Детский технопарк «Кванториум Тольятти» (г. Тольятти, ш. Южное, д. 165А)
Время начала: 12.00
«Завлаб»: Багдат Тукабайов, и.о. директора Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества, аспирант СамГТУ
Тема доклада: «Современные 3D-технологии»
Регистрация: https://openlaba.timepad.ru/event/2655974/

4. Тематика площадки: «Философия»
Адрес: бар «Хват» (г. Самара, Галактионовская, д. 40) (18+)
Время начала: 18.00
«Завлаб»: Роман Исаев, кандидат философских наук, доцент кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки» СамГТУ
Тема доклада: «Жизнь до науки»
Регистрация: https://openlaba.timepad.ru/event/2657603/

5. Тематика площадки: «Энергетика»
Адрес: сызранский филиал Политеха (г. Сызрань, ул. Советская, д. 45, аудитория 204)
Время начала: 12.00
«Завлаб»: Александр Осипов, заведующий кафедрой «Технология машиностроения» сызранского филиала СамГТУ
Тема доклада: «Бесплатная энергия – миф или реальность»
Регистрация: https://openlaba.timepad.ru/event/2655954/

6. Тематика площадки: «Космос»
Адрес: Самарский университет им. Королëва (ул. Ак. Павлова, 1, к. 22в; Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова)
Время начала: 12.00
«Завлаб»: Руслан Пикалов, заведующий лабораторией кафедры теоретической механики института авиационной и ракетно-космической техники, член совета молодых ученых и специалистов Самарского университета им. Королëва
Тема доклада: «Актуальные задачи космонавтики и пути их решения»
Регистрация: https://openlaba.timepad.ru/event/2657722/
Завершится мероприятие бесплатным посещением Интерактивного выставочного пространства «Умный дом бабочек» Самарского университета им. Королëва.

7. Тематика площадки: «Литературоведение»
Адрес: Филиал Библиотека 8 МБУК г.о. Самара «СМИБС» (ул. Николая Панова, д 30)
Время начала: 12.00
«Завлаб»: Ксения Сундукова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета им. Королëва
Тема доклада: Курица и яйцо, жизнь и литература: подражает ли искусство действительности»
Регистрация: https://openlaba.timepad.ru/event/2659399/

8. Тематика площадки: «Нейробиология»
Адрес: СамГМУ (г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 171, большой лекционный зал)
Время начала: 12.00 (с 11.00 будут работать интерактивные площадки)
«Завлаб»: Дарья Громова, старший преподаватель кафедры общей и молекулярной биологии СамГМУ
Тема доклада: «Любит ли наш мозг учиться?!»
Регистрация: https://openlaba.timepad.ru/event/2657687/

9. Тематика площадки: «Гуманитаристика»
Адрес: СГИК (г. Самара, ул. Куйбышева, д. 104, концертный зал; Молодежный концертно-театральный комплекс «Дирижабль»)
Время начала: 12.00
«Завлаб»: Александр Сошников, кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии, музеологии и искусствоведения СГИК
Тема доклада: «Гуманитарная наука: преемственность и развитие научных школ»
Регистрация: https://openlaba.timepad.ru/event/2659378/

10. Тематика площадки: «Химия»
Адрес: ТГУ (г. Тольятти, ул. Белорусская, д. 14).
Время начала: 12.00
«Завлаб»: Сергей Соков, кандидат химических наук, доцент Центра медицинской химии, член Российского химического общества Д.И. Менделеева
Тема доклада: «Химия флуоресценции: от морских глубин до космических просторов»
Регистрация: https://openlaba.timepad.ru/event/2655981/

11. Тематика площадки: «IT-технологии»
Адрес: Центр цифрового образования детей «IT-cube. Самара»
Время начала: 12.00
«Завлаб»: Анна Асадова, руководитель Центра цифрового образования детей «IT-cube. Самара»
Тема доклада: «Категории современных языков программирования и сферы их применения»
Регистрация: https://openlaba.timepad.ru/event/2655958/

12. Тематика площадки: «Искусствоведение»
Адрес: Археоцентр (ул. Фрунзе, 96 Е; филиал Самарского областного музея имени П.В. Алабина)
Время начала: 12.00
«Завлаб»: Полина Фищенко – сотрудница просветительского отдела Третьяковки в Самаре, арт-медиатор, исследовательница актуального искусства
Тема доклада: «Сайнс-арт: художник как ученый и наоборот»
Регистрация: https://openlaba.timepad.ru/event/2659426/
После мероприятия гости смогу бесплатно ознакомиться с экспозицией Археоцентра.

13. Тематика площадки: «Футбол»
Адрес: музей ПФК «Крылья Советов» (ул. Демократическая улица, д. 57, первый этаж сектора В; стадион «Солидарность Самара Арена»)
Время начала: 13.00
«Завлаб»: Федор Замыцкий, ведущий подкастов «4-4-2» и «Книжный разговор», автор и ведущий научно-просветительских мероприятий в Самарской областной библиотеке для молодежи
Тема доклада: «Наука в футболе»
Регистрация: https://openlaba.timepad.ru/event/2659413/

! Участниками смогут стать только обладатели Карты болельщика и билетов на матч «Крылья Советов» – «Урал». Акция состоится, если к 8 ноября на площадку зарегистрируется как минимум 50 человек. Получить Карту болельщика можно будет в день матча и мероприятия в МФЦ рядом с «Солидарность Самара Ареной».
Билеты можно приобрести здесь: https://pfcks.ru/tickets/
Информация о получении Карты болельщика здесь: https://www.gosuslugi.ru/fancard

Первая «Открытая лабораторная» в России прошла в 2017 году. В 2019 году проект получил награду Всероссийской премией «За верность науке» в номинации «Прорыв года». На время пандемии COVID-19 «Лаба» взяла паузу, но сейчас возвращается. В этом году акцию проводит сообщество российских популяризаторов науки и научных коммуникаторов. Генеральный федеральный партнер акции – просветительский проект Homо Science при поддержке ГК «Росатом». Федеральным партнером акции по традиции стало издательство научно-популярной литературы «Альпина-Нон-фикшн».

 

Фото:  департамент информационной политики СО

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