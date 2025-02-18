В Самарской области проходят рабочие встречи сотрудников полиции и представителей банковских структур

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В городе Тольятти сотрудники уголовного розыска, представители подразделений безопасности финансовых учреждений и руководители подразделений, отвечающих за работу с клиентами, провели совместную встречу, целью которой являлась выработка совместного алгоритма действий, направленного на профилактику и предупреждение киберпреступлений.

В ходе мероприятия полицейские и представили банковской сферы обсудили пути противодействия совершению мошеннический действий в отношении жителей региона.

Заместитель начальника оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Тольятти подполковник полиции Сергей Богатский довел до присутствующих информацию об оперативной обстановке на территории города.

В свою очередь, представители банков отметили, что проводимая по инициативе Общественного совета при Управлении МВД России по городу Тольятти акция «Им благодарна полиция» играет важное значение в понимании сотрудниками банка важности профилактической работы с населением.

В ходе рабочей встречи присутствующие выработали дополнительные меры, включенные в алгоритм действий, разработанный сотрудниками полиции для представителей банковской сферы.

Подводя итоги мероприятия, подполковник полиции Сергей Богатский отметил, что совместные усилия сотрудников полиции и банковских работников, направленные на повышение уровня финансовой грамотности граждан и особенно, пожилых людей дают положительный результат в противодействии киберпреступлениям.