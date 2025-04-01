В Самарской области проходит «Школа безопасности для пенсионеров»

168

Пожилым гражданам рассказали, как противостоять мошенникам.

В Самарской области стартовала акция «Школа безопасности для пенсионеров», направленная на повышение уровня правовой грамотности населения.

Так, в Тольятти, на базе культурного центра, старший оперуполномоченный оперативно-сыскного отделения уголовного розыска Управления МВД России по городу Тольятти майор полиции Елена Горностаева и представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Дмитрий Лоскутов совместно с представителями социальной защиты рассказали пожилым гражданам о различных видах контактного и телефонного мошенничества.

Елена Горностаева и Дмитрий Лоскутов напомнили правила, которые необходимо соблюдать при контакте с посторонними людьми: нельзя предоставлять незнакомцам свои персональные данные, подписывать непонятные документы и совершать финансовые операции, не удостоверившись в их безопасности и законности.

Сотрудники полиции призвали пожилых людей быть бдительными и проверять информацию, поступающую через телефон и Интернет.

В завершение мероприятий участникам вручили специальные памятки, содержащие информацию о распространенных мошеннических схемах и номера телефонов, по которым необходимо обращаться в случае совершения в отношении граждан противоправных действий.