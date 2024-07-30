В Самарской области продолжают проводить профилактические мероприятия «Безопасное лето»

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Сотрудники Госавтоинспекции региона ежедневно проводят с участниками дорожного движения беседы с детьми и их родителями.

Полицейские и представители Общественного совета Самарского региона принимают активное участие в рамках акции «Безопасное лето».

Так, в Новокуйбышевске Сотрудники Госавтоинспекции напомнили родителям о разновидностях детских удерживающих систем и особенностях их установки. Сотрудники полиции подчеркнули важность фиксации автокресла на сидении согласно инструкции и правильного размещения ремня безопасности.

Аналогичное мероприятие прошло в Приволжском районе, где сотрудники полиции и общественники провели на территории районного центра профилактическое мероприятие.

Полицейский напомнил ребятам о требованиях безопасности для пешеходов, необходимости использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток и как правильно пользоваться средствами индивидуальной мобильности. Инспектор проинформировала детей, что до 14 лет передвигаться на самокатах можно только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а за нарушение установленных правил законодательством предусмотрена административная ответственность.

А в Чапаевске в рамках акции «Безопасное лето» Госавтоинспектор на оживленной федеральной трассе напомнил водителям, находящимся длительное время в пути, о необходимости остановок и отдыха.

В ходе профилактического мероприятия дорожные полицейские раздавали водителям тематические памятки и бутылки питьевой воды. Автомобилистам напомнили, что перед тем как отправиться в дальнюю дорогу, необходимо заранее планировать маршрут, с учетом остановок для отдыха и восстановления сил, а также не забывать пристегивать ремни безопасности и использовать детские кресла при путешествии с детьми.