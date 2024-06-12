В Самарской области продолжается Всероссийская акция «Гражданский мониторинг»

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В рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» с целью осуществления контроля за деятельностью органов внутренних дел представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Денис Новиков проверил работу О МВД России по Красноярскому району.

Представитель Совета регионального главка совместно с начальником отдела подполковником полиции Иваном Асташовым и председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Германом Давыдовым ознакомился с деятельностью сотрудников отдела, оценил уровень оснащенности служебных кабинетов оргтехникой, отметил, что в доступном для граждан месте расположены стенды со всей необходимой информацией и телефонами.

Кроме того, общественник пообщался с посетителями и узнал, с какими вопросами они обращаются, возникают ли проблемы при подаче документов, отметил компетентность сотрудников полиции, их опрятный внешний вид и быстроту оказания услуг.

В ходе мониторинга общественники также посетили подразделения миграции и ГИБДД, побывали в помещениях, где оказывают государственные услуги населению и отметили отсутствие очередей, качественное и оперативное оформление сотрудниками всех необходимых документов, вежливую и корректную форму общения с населением.

С целью повышения правовой грамотности сотрудники полиции совместно с общественниками провели с гражданами профилактическую беседу, входе которой обсудили основные подходы к противодействию коррупции, принимаемые меры, в том числе, в целях обеспечения принципа неотвратимости ответственности за коррупционные деяния, а также основные способы противодействия мошенничеству.

«По итогам проверки каких-либо серьезных нарушений и замечаний не выявлено, работа осуществляется надлежащим образом, с соблюдением всех обязательных норм и правил» - отметил Денис Новиков.