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В Самарской области продолжается работа по повышению эффективности службы занятости в рамках нацпроекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Благодаря инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова продолжается цифровизация центров занятости в муниципалитетах региона.

Технологии цифрового центра занятости населения внедрены в Тольятти, Кинель-Черкасском, Нефтегорском, Красноярском, Шенталинском, Алексеевском районах области. Цель проекта - переход на безбумажную технологию работы с гражданами и организациями и, как следствие, расширение форм и методов взаимодействия с клиентами.

Одним из направлений реализации проекта является оформление центров занятости населения в соответствии с единым стилем бренда «Работа России». Чтобы создать более комфортные условия для посетителей, региональным министерством труда заключен государственный контракт на проведение капитального ремонта здания ЦЗН муниципального района Нефтегорский. На сегодняшний день выполнены демонтажные работы, изменена планировка помещений Центра занятости, произведена штукатурка и шпаклевка стен, утеплен фасад здания, а также выполнена стяжка пола. Осуществляется поставка дополнительного оборудования.

В ходе рабочего совещания при участии министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирины Никишиной, главы администрации муниципального района Нефтегорский Александра Баландина и представителей подрядной организации был проинспектирован ход работ по капитальному ремонту здания, а также определены направления и сроки благоустройства прилегающей к центру занятости территории.

«Благодаря национальному проекту мы решаем такую задачу, как повышение качества работы центров занятости, - подчеркнула министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. – Сейчас мы внедряем новые формы работы, проводим ремонт в центрах занятости, чтобы сделать социальные услуги, предоставляемые населению, максимально удобными и полезными для граждан».

Завершение полного цикла работ в здании центра занятости запланировано на четвертый квартал 2021 года.

В настоящее время центр занятости населения временно работает по адресу: г. Нефтегорск, ул. Пионерская, 13.