В Самарской области продолжается набор волонтеров для помощи пожилым лицам, находящимся на самоизоляции

237

В Самарской области продолжается набор волонтеров, которые займутся доставкой продуктов, лекарств и предметов первой необходимости пожилым лицам, находящимся на самоизоляции.



Присоединиться к добровольческому движению могут все желающие в возрасте от 18 лет с действующим QR-кодом.



Чтобы стать волонтером и оказывать помощь пожилым гражданам необходимо пройти регистрацию по ссылке.



Горожане, которые нуждаются в помощи добровольцев, могут оставить свои заявки по телефонам горячей линии.



Волонтеры акции доставляют лекарства и продукты питания пожилым людям, помогают в оплате услуг ЖКХ, консультируют по вопросам использования социальных карт и получения QR-кодов.

Фото из открытых источников