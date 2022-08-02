В Самарской области продолжается акция «Должник на воде»

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Судебные приставы региона в очередной раз проверили владельцев водных транспортных средств на наличие задолженностей в акватории рек Волги и Татьянки.

С начала проведения акции судебными приставами совместно с сотрудниками ГИМС МЧС России проверено 77 человек, из которых 4 оказались должниками. Так, сотрудником Службы, составлен акт описи и ареста лодки владельца, уклоняющегося от погашения задолженности. Неплательщику же разъяснили, что если он не оплатит долг в установленный законом срок, то имущество отправят на реализацию.

Остальные должники ответственно подошли к исполнению своих обязательств. Должник по налоговым платежам предоставил судебному приставу платежные документы о частичном погашении задолженности, а один из владельцев маломерного судна полностью оплатил свой долг. Еще один должник записался на прием к судебному приставу-исполнителю.

Помимо этого владельцам водных транспортных средств и их пассажирам рассказали о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств» (https://r63.fssp.gov.ru/iss/ip), с помощью которого можно не только узнать о своих долгах, но и оплатить их, не выходя из дома. Также судебные приставы проинформировали граждан о преимуществах взаимодействия с сотрудником Службы с помощью портала Госуслуг.

Акция «Должник на воде» продлиться до конца августа, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области