В Самарской области полицейские провели урок патриотического воспитания с подростками

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Ребятам рассказали о малоизвестных фактах Великой Отечественной войны и о героях завоевавших победу.

С целью патриотического воспитания подрастающего поколения, развития социально-активной позиции молодежи, сохранения культурно-нравственных и исторических ценностей Самарские полицейские проводят мероприятия и беседы со школьниками.

Так, сотрудники полиции посетили ребят из общеобразовательной школы с. Хорошенькое в Красноярском районе.

В ходе встречи старший психолог управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области капитан полиции Надежда Баканова довела информацию о героях, которые завоевали победу в Великой отечественной войне, отдавали свои жизни за мир на всей Земле. Так же Надежда Герасимовна рассказала о подготовке и использовании служебных собак времен Великой отечественной войны и как они подрывали вражеские танки, собаки-миноискатели помогали саперам искать фугасы; собаки-связисты в сложной боевой обстановке доставляли письма и донесения; собаки-санитары переносили на себе лекарства и предметы первой медицинской помощи для раненых солдат.

После необычной и познавательной лекции ребята с удовольствием поиграли со служебной собакой Феей которая продемонстрировала все свои навыки.

В продолжение мероприятия с подростками пообщалась психолог О МВД России по Красноярскому району Александра Вовк-Соколова, рассказав о порядке поступления в вузы системы МВД России, особенностях учебного процесса и различных направлениях деятельности полицейских, о требованиях, которые предъявляются к кандидатам, решившим поступать в учебные заведения МВД России. А так же познакомила ребят со спецификой работы в РОВД, основными направлениями деятельности МВД.

В завершении мероприятия ребята поблагодарили полицейских за интересную информацию.