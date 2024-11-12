В Самарской области полицейские провели для школьников познавательную экскурсию в территориальном Отделе полиции

Сотрудники полиции познакомили ребят с преимуществами службы в органах внутренних дел.
В Кинеле, в рамках профориентационной работы со школьниками, полицейские познакомили учащихся местных школ с деятельностью сотрудников органов внутренних дел, организовав познавательную экскурсию в Межмуниципальный отдел полиции.
В начале экскурсии ребята побывали в дежурной части.
Школьники узнали, как сотрудники полиции принимают информацию о происшествиях в городе.
Затем полицейские ознакомили ребят со спецификой работы эксперта-криминалиста, подробно рассказав о служебных буднях сотрудников и продемонстрировав, как снимают следы пальцев рук с различных предметов.
В ходе мероприятия ребята подробнее узнали об особенностях службы в органах внутренних дел и преимуществах учёбы в образовательных организациях системы МВД.
Во время экскурсии ребята активно задавали вопросы, а в завершении мероприятия поблагодарили сотрудников полиции за интересную и увлекательную экскурсию.