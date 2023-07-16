В Самарской области полицейские и общественники провели профилактические беседы с подростками

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Ребят призвали вести здоровый образ жизни и напомнили способы защиты от мошенников в сети Интернет.

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с общественным советом» сотрудники полиции и общественники города Тольятти посетили клуб юных читателей в Центральной библиотеке им. В.Н. Татищева и провели профилактическую беседу с подростками.

Основной темой мероприятия стала лекция о вреде курения, в том числе и электронных сигарет.

Полицейские отметили, что среди несовершеннолетних бытует ошибочное мнение, что они не приносят вреда здоровью.

Инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции по Центральному району младший лейтенант полиции Юлия Тутукова отметила, что подобный вид курения очень быстро формирует зависимость, никотин, содержащийся в электронных сигаретах, пагубно влияет не только на общее состояние организма, но также на умственную активность подростков.

Представители общественного совета при территориальном органе порекомендовали ребятам быть законопослушными гражданами, ставить перед собой цели, добиваться успеха, обязательно вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

Во время профилактического мероприятия ребята проявили заинтересованность и активно задавали вопросы, а в конце встречи поблагодарили организаторов за познавательную беседу.

Похвистневские полицейские и представители общественного совета навестили ребят дома молодежных организаций.

Профилактическую беседу с подростками провела начальник следственного отдела подполковник юстиции Анастасия Гусева.

Она рассказала, что жертвами мошенников в настоящее время становятся не только пожилые люди, но и молодежь.

Подполковник юстиции призвала ребят быть осторожными в Интернете, не разглашать свои персональные данные незнакомцам по телефону и в сети.

Сотрудница полиции предупредила о необходимости быть бдительным при оплате покупок в интернет-магазинах и заказывать товары только с проверенных сайтов.

В завершение мероприятия представитель Общественного совета Татьяна Лупцова посоветовала ребятам рассказать родственникам и друзьям о мерах безопасности, услышанных в ходе беседы, а также раздала памятки с простыми правилами защиты от злоумышленников.