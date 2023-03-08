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В Самарской области полицейские и общественники поздравили женщин с 8 марта

8 марта 2023 11:04
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В Самарской области полицейские и общественники поздравили женщин с 8 марта

В рамках Всероссийской акции МВД «8 марта – В каждый Дом» жительницы области получили цветы и подарки.

В Самарской области продолжается ежегодная акция МВД России «8 марта – В каждый Дом», в рамках которой полицейские вместе с общественниками поздравляют прекрасную половину человечества с Международным женским днем.

Так, в Тольятти, Новокуйбышевске, Жигулевске, Кинельском, Борском и Похвистневском районах полицейские вместе с общественниками посетили семьи сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Полицейские принимают непосредственное участие в жизни родственников погибших коллег, оказывают помощь и поддержку. Гости поздравили женщин с наступающим праздником, вручили памятные подарки и цветы, пожелали душевного спокойствия, любви, красоты, счастья и весеннего настроения.

А в Сызрани, Тольятти, Волжском, Хворостянском и Похвистневском районе полицейские и общественники встретились с женщинами и матерями, чьи мужья и сыновья находятся в служебных командировках. Полицейские выразили прекрасным дамам слова поддержки и признательности, а также вручили букеты весенних цветов и подарки. Общественники надеются на то, что эти подарки украсят праздничные дни, проведенные в разлуке с родными, и напомнили, что они всегда рядом и готовы прийти на помощь в любой ситуации.

В Волжском районе полицейские и общественники посетили многодетную семью, в которой воспитываются 5 детей. Маме ребят вручили цветы и подарки, а также пожелали крепкого здоровья, прекрасного настроения, семейного уюта и много ярких, незабываемых моментов в жизни.

В Приволжском районе участковые уполномоченные вместе с общественником Петром Рочевым вышли на улицы районного центра, чтобы поздравить с праздником местных жительниц. Общаясь с жительницами, полицейские призвали их быть внимательными и осторожными при поступлении телефонных звонков или сообщений от неизвестных лиц, вручили профилактические памятки и, конечно же, тюльпаны, как первые вестники весны. Общественник поздравил милых дам с предстоящим праздником, пожелал крепкого здоровья и хорошего весеннего настроения. Также в Клявлинском и Сергиевском поздравили местных жительниц, вручив им тюльпаны с пожеланиями крепкого здоровья и хорошего настроения, а также памятки с полезной информацией о том, как не попасться на уловки мошенников.

Также в Жигулевске и Похвистневском районе полицейские и общественники поздравили с праздником воспитанниц и педагогов подшефных социальных учреждений. Девочкам вручили сладкие подарки, пожелали отличного весеннего настроения, удачи, крепкого здоровья и хорошей учебы. Полицейские напомнили воспитанницам о правилах безопасности на дороге.

Местные жительницы от души поблагодарили полицейских и общественников за оказанное внимание и заботу.

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