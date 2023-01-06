В Самарской области полицейские и добровольцы ищут подростка, который 3 января ушел из дома 

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Сотрудники ОМВД России по Ставропольскому району устанавливают местонахождение несовершеннолетнего жителя села Подстепки Артема М. 2007 года рождения, который 3 января ушел из дома по ул. Дачной и до настоящего времени не вернулся.

Полицейские проверяют места возможного нахождения разыскиваемого. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей мальчика, полицейские опрашивают знакомых, отрабатывают места возможного появления несовершеннолетнего. Сотрудники полиции распространили ориентировку с приметами разыскиваемого среди личного состава полиции, организаций правоохранительной направленности и волонтерских организаций. Помощь в розыске ребёнка оказывают представители добровольческого общественного объединения Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Самарской области



Приметы: на вид 15 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы русого цвета.



Был одет: штаны и шапку темно-синего цвета, куртку черного цвета, сапоги серого цвета.



Всех, кто видел или располагает информацией о местонахождении мальчика, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОМВД России по Ставропольскому району 8 (8482) 22-59-66, 8(8482) 28-17-24, либо 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное прило-жение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!