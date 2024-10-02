В Самарской области подводят итоги первого этапа Всероссийского конкурса «Мои родители работают в полиции»

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Победителям вручили грамоты и подарки.

В Самарской области сотрудники полиции совместно с Общественным советом начали подводить итоги первого этапа Всероссийского конкурса детского рисунка на тему: «Мои родители работают в полиции».

Участниками конкурса, по традиции, являются дети сотрудников в возрасте от 6 до 14 лет. В своих рисунках они постарались отобразить нелегкую, но важную службу своих родителей.

Так, в Тольятти и Чапаевске полицейские совместно с общественниками вручили грамоты и подарки победителям первого этапа конкурса.

Представители Общественных советов отметили, что конкурсная комиссия оценила мастерство исполнения, полноту и оригинальность раскрытия темы, и определила победителей в трех возрастных категориях, подчеркнув важность того, что большинство рисунков подготовлены вместе с родителями. А это - живое общение, рассказ о службе и просто незабываемый семейный вечер.

Отдельно стоит отметить, что в этом году в конкурсе впервые приняли участие и профессиональные художники. Для которых была открыта специальная номинация, посвященная объявленному Президентом Российской Федерации Году семьи.

Тольяттинская художница Елена Алмакаева, чья работа «Пауза» выбрана одной из лучших в данной номинации первого этапа конкуса, подчеркнула: «Взаимоотношения – это то, что вдохновляет меня. Своими работами, я сообщаю зрителю – как важно любить и ценить свою семью».

Самые лучшие работы будут отправлены для дальнейшего участия в областном этапе конкурса.