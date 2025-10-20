В Самарской области подведены итоги второго этапа оперативно-профилактической операции «Розыск»

105

С 15 по 16 октября на территории региона силами полицейского гарнизона проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск».

В мероприятии принимали участие сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, сотрудники Госавтоинспекции, представители общественных организаций правоохранительной направленности.

За время проведения мероприятия сотрудники самарской полиции установили и задержали 87 лиц, обвиняемых, подозреваемых и подсудимых, находящихся в федеральном и межгосударственном розыске, в их числе 12 скрывшихся от органов дознания, 8 - от органов следствия, 19 - скрывшихся от суда. Среди задержанных 4 лица разыскивались за незаконный оборот наркотических средств, 6 - за совершение преступлений в сфере экономики и 24 - за кражи.

Кроме того, полицейские установили местонахождение 19 лиц категории без вести пропавших.

Подобные профилактические мероприятия проводятся на территории Самарской области регулярно.