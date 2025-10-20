Я нашел ошибку
Правительство повысит прозрачность ценообразования на рыбную продукцию
Более 3 млрд рублей направлено в 2025 году на реализацию нацпроектов в Самаре
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
Кабмин одобрил проект о совершенствовании порядка медосмотра мигрантов
В Минфине рекомендуют хранить сбережения в золоте и рублях
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
Самарская область готовится к проведению международного форума «Россия – спортивная держава»
В Самарской области подведены итоги второго этапа оперативно-профилактической операции «Розыск»

20 октября 2025 13:29
В Самарской области подведены итоги второго этапа оперативно-профилактической операции «Розыск»

С 15 по 16 октября на территории региона силами полицейского гарнизона проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск».

В мероприятии принимали участие сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, сотрудники Госавтоинспекции, представители общественных организаций правоохранительной направленности.

За время проведения мероприятия сотрудники самарской полиции установили и задержали 87 лиц, обвиняемых, подозреваемых и подсудимых, находящихся в федеральном и межгосударственном розыске, в их числе 12 скрывшихся от органов дознания, 8 - от органов следствия, 19 - скрывшихся от суда. Среди задержанных 4 лица разыскивались за незаконный оборот наркотических средств, 6 - за совершение преступлений в сфере экономики и 24 - за кражи.

Кроме того, полицейские установили местонахождение 19 лиц категории без вести пропавших.

Подобные профилактические мероприятия проводятся на территории Самарской области регулярно.

В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025  12:55
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
19 октября 2025  10:28
